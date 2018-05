El enfado de Rafa Nadal por una pregunta en su rueda de prensa

Rafa Nadal aceptó su derrota de este viernes contra Dominic Thiem con la deportividad y naturalidad habitual en él. No está acostumbrado a perder y menos en tierra batida, pero le quitó hierro y lo simplificó al destacar que "él jugó bien y yo no y lo normal cuando pasa esto es que gane él".

Eso sí, al manacorense, que pierde también el número 1 tras su derrota de este viernes en cuartos de final del Mutua Madrid Open, torció el gesto cuando le hicieron una pregunta en la que le decían su consideraba que Thiem era un poco su bestia negra y si era el tenista que más le tenía tomada la medida.

La respuesta de Nadal no pudo ser más contundente: "Hace tres semanas, en Montecarlo, le gané yo 6-0 y 6-2. Si para tí eso es tenerme tomada la medida. Hoy ha sido mejor igual que hace tres semanas fui mejor yo. No hay que darle más vueltas".

A todo ello, Nadal añadió que "estoy decepcionado. No he sido lo suficientemente bueno y ahí se acaba la historia. Cuando eso ocurre hay que felicitar al rival. No ha sido un partido bueno y tengo que intentar corregirlo. Cuando no juegas bien todo se ve más complicado. No he cogido casi nunca el tiempo de la bola como para colocarme y sentir que dominaba el punto. He perdido y no hay que darle más vueltas. Hay que saber lo que no he hecho bien, reconocer la superioridad del rival a día de hoy y trabajar para la semana que viene estar listo para competir"

Curiosamente, la próxima semana podría repetir unos cuartos de final contra Dominic Thiem en Roma, ya que ambos están en la misma parte del cuadro. "Sé el potencial que tiene Thiem. Cuando juega bien es difícil de parar y no estamos en un deporte fácil ni en el que las diferencias sean muy grandes. Ha jugado mejor".

Respecto a su adiós al número 1 en favor de Roger Federer, destacó que "no se puede retener el número 1estando tantos meses sin competir en el ránking ATP. Desde Shangai hasta Montecarlo no había terminado un torneo. Por muy bien que haya jugado el resto del año, que lo he hecho, he regalado tres meses. Ahora me quedan dos semanas buenas para sumar, pero lo que me hace feliz es estar sano y sentir que pudo competir con opciones hasta el final", concluyó.