Rafa Nadal entrena con Maria Sharapova

Rafael Nadal y la rusa María Sharapova compartieron un entrenamiento este lunes en el club de tenis del Foro Itálico, que alberga desde el domingo hasta el próximo 20 de mayo el torneo de tenis de Roma.



Nadal, cinco veces campeón en la tierra batida romana, y Sharapova, que se coronó en tres ocasiones, se entrenaron en una pista del Foro Itálico, según se aprecia en un vídeo publicado en Twitter por la jugadora rusa. «Dos minutos en la pista con el GOAT (acrónimo inglés coloquialmente usado para definir al 'más grande de siempre') Rafael Nadal. Estaba tan nerviosa», fue el mensaje con el que Sharapova, exnúmero 1 del ránking WTA, acompañó el vídeo.





Two minutes on court with the GOAT ?? @RafaelNadal #BucketList Was so nervous ???? pic.twitter.com/mfUO2Xx79l