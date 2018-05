Pliskova revienta a raquetazos la silla del árbitro

La checa Karolina Pliskova, que cayó eliminada este miércoles del torneo de tenis de Roma a manos de la griega María Sakkari, se despidió del Foro Itálico golpeando la silla del árbitro con su raqueta como forma de protesta por la dirección del encuentro.



Pliskova, que defendía el cuarto de final obtenido en Roma en la anterior edición, protestó duramente al árbitro por negarle un punto a favor cuando sacaba con empate a cinco juegos y 40-40 en el set decisivo y, al acabar el partido, salió del campo entre polémicas.





I have never seen Pliskova like this. pic.twitter.com/nAI5OcMjdH