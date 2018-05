David Ferrer, abatido: "No sé hasta cuándo quiero seguir así"

La inesperada derrota ante el joven Jaume Munar en la primera ronda de Roland Garros y la manera en la que se ha producido ha dejado a David Ferrer tan tocado anímicamente que incluso ha llegado a plantear dudas sobre su futuro en el tenis e incluso sobre la conveniencia de hacer la temporada de hierba (con Wimbledon a la vista) o de tomarse un nuevo descanso.

"No me siento competitivo, no me siento al nivel que quiero. Hasta la Davis había perdido pero me sentía competitivo. Después, en Roma, en Ginebra y en París no encuentro mi nivel de tenis, no me siento competitivo y no sé hasta cuándo quiero seguir así. Imagino que será cansancio por el tema de la paternidad o no lo sé, pero está claro que quiero dar más de mí".

A todo ello, Ferrer añadió que "físicamente no estoy bien, me falta energía, no la consigo, tengo muchos baches durante los partidos. No es el David Ferrer que quiero que se vea por mi nivel de tenis. No quiero dar este nivel, ahora toca descansar, valorar y ver si encaro la gira de hierba o cojo un tiempo de readaptación".