Roberto Bautista explica por qué decidió jugar en París

Roberto Bautista Agut, que selló este lunes el pase a segunda ronda de Roland Garros al doblegar al uzbeco Denis Istomin (100), habló de los momentos difíciles que atraviesa por la repentina muerte de su madre.

"Están siendo unos días difíciles y no es fácil de manejar esas cosas. Yo creía que lo mejor era venir aquí y dar un paso adelante, no esconderse y no quedarse en casa, seguir luchando como hasta ahora y es lo que he hecho", dijo un abatido Bautista Agut, que se mide en segunda fase con el colombiano Santiago Giraldo.

El tenista castellonense perdió el lunes pasado a su madre, Ester Agut, quien tenía un negocio de ropa en el centro de Castellón.

Bautista Agut, 13 del mundo, venció en un duro encuentro a Istomin que duró tres horas y 30 minutos y en el que registró un 6-2, 6-7(3), 1-6, 6-4 y 6-4.

"Ha sido de altos y bajos, pero he sabido darle la vuelta".

Vídeo: Eurosport