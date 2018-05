Nadal - Pella: Horario y dónde ver el partido de segunda ronda

Los dos abanderados del tenis español, Rafa Nadal y Garbiñe Muguruza, buscan este jueves la tercera ronda de Roland Garros ante el argentino Guido Pella (78) y frente a la francesa Fiona Ferro (257), respectivamente.

Tanto Nadal como Muguruza jugarán en la segunda mayor pista del torneo parisino, la Suzanne-Lenglen, con capacidad para unos 10.000 espectadores.

La tenista española comenzará su partido la primera, a las 9 horas GMT (11 hora local), mientras Nadal está programado para más tarde, una vez se dispute en encuentro entre el tunecino Malek Jaziri (63) y el francés Richard Gasquet (32), no antes de las 16:00 horas.

El número uno del mundo viene de vencer en primera ronda al italiano Simone Bolelli (130º del mundo) y Muguruza, a la rusa Svetlana Kuznetsova, ganadora del torneo en 2009.



Dónde ver el Nadal - Pella

El encuentro se podrá ver a través de Eurosport, igual que a través de su página web. También se podrá seguir en directo por la web de Superdeporte.es



Orden de juego

Pista Philippe CHATRIER (a partir de las 11.00)

Marin CILIC (CRO) (3) vs Hubert HURKACZ (POL)

Simona HALEP (ROU) (1) vs Taylor TOWNSEND (USA)

Julien BENNETEAU (FRA) vs Juan Martin DEL POTRO (ARG) (5)

Serena WILLIAMS (USA) vs Ashleigh BARTY (AUS) (17)

Pista Suzanne-Lenglen (a partir de las 11.00)

Garbiñe MUGURUZA (ESP) (3) vs Fiona FERRO (FRA)

Malek JAZIRI (TUN) vs Richard GASQUET (FRA) (27)

Rafael NADAL (ESP) (1) vs Guido PELLA (ARG)

Shuai PENG (CHN) vs Caroline GARCIA (FRA) (7)

Pista 1

Denis SHAPOVALOV (CAN) [24] vs Maximilian MARTERER (GER)

Maria SHARAPOVA (RUS) [28] vs Donna VEKIC (CRO)

Pierre-Hugues HERBERT (FRA) vs Jeremy CHARDY (FRA)

Julia GOERGES (GER) [11] vs Alison VAN UYTVANCK (BEL)

Pista 18

Fabio FOGNINI (ITA) [18] vs Elias YMER (SWE)

Lucie SAFAROVA (CZE) vs Karolina PLISKOVA (CZE) [6]

John ISNER (USA)[9] vs Horacio ZEBALLOS (ARG)

Shuai ZHANG (CHN) [27] vs Irina-Camelia BEGU (ROU)

Pista 3

Heather WATSON (GBR) vs Elise MERTENS (BEL) [16]

Marton FUCSOVICS (HUN) vs Kyle EDMUND (GBR) [16]

Thomas FABBIANO (ITA) vs Borna CORIC (CRO)

Pista 5

Samantha STOSUR (AUS) vs Anastasia PAVLYUCHENKOVA (RUS) [30]

Pista 6

Ruben BEMELMANS (BEL) vs Jurgen ZOPP (EST)

Lesia TSURENKO (UKR) vs Coco VANDEWEGHE (USA) [15]

Diego SCHWARTZMAN (ARG) [11] vs Adam PAVLASEK (CZE)

Pista 7

Jan-Lennard STRUFF (GER) vs Steve JOHNSON (USA)

Pablo CUEVAS (URU) vs Kevin ANDERSON (RSA) [6]

Angelique KERBER (GER) [12] vs Ana BOGDAN (ROU)

Pista 8

Daria GAVRILOVA (AUS) [24] vs Bernarda PERA (USA)

Bethanie MATTEK-SANDS (USA) vs Andrea PETKOVIC (GER)

Albert RAMOS-VINOLAS (ESP) [31] vs Casper RUUD (NOR)

Lyudmyla KICHENOK (UKR) & Lesia TSURENKO (UKR)

Andrea SESTINI HLAVACKOVA (CZE) & Barbora STRYCOVA (CZE) [2]

Pista 9

Magdalena RYBARIKOVA (SVK) [19] vs Belinda BENCIC (SUI)

Sergiy STAKHOVSKY (UKR) vs Mischa ZVEREV (GER)

Aliaksandra SASNOVICH (BLR) vs Kiki BERTENS (NED) [18]