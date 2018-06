Roberto Bautista: "A Djokovic se le ha ido la piña un poco"

Roberto Bautista Agut, decimotercer jugador del mundo, lamentó que su rival de este viernes, el serbio Novak Djokovic, partiese la raqueta en pleno partido y consideró que se trata de "una pérdida de control muy grande".

"Es una pérdida de control muy grande. Creo que ningún tenista debe hacer eso en pista. Debemos ser un ejemplo para todos los niños que juegan al tenis. Es verdad que a veces sin querer pierdes el control. En este caso a Novak se le ha ido la piña un poco", opinó Bautista Agut, después de caer eliminado en tercera ronda ante el serbio en cuatro sets y tres horas y 48 minutos.

"Nole" -que ganó el partido, en cuatro sets- reventó su raqueta en el final de la segunda manga, frustrado por un fallo en su golpe de derecha.

Al final del partido, el jugador de Castellón contó que Djokovic le felicitó por el partido y le dio el pésame por la repentina y reciente muerte de su madre, Ester.

"Me ha dicho que es un placer jugar contra mí y que soy un gran luchador. También me dio el pésame por lo que pasó. Yo le he deseado suerte", concluyó