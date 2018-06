El ídolo de Marco Cecchinato... ¡entrenaba en Valencia!

El italiano Marco Cecchinato, semifinalista de Roland Garros contra todo pronóstico al eliminar en cuartos de final a Novak Djokovic, conoció este jueves a su ídolo de infancia, el extenista ruso Marat Safin.



El exnúmero uno, ya retirado y que fue ministro de deportes del gobierno de Vladimir Putin en Rusia, entrenó durante años en las instalaciones de la desaparecida TenisVal, en el Club Deportivo Saladar, de donde es socio de honor. También lo hizo Dinara Safina, su hermana, igualmente número uno del circuito WTA.



En un vídeo divulgado por la organización, Cecchinato, que ocupa el puesto 72 en el ránking mundial, pero que apeó en los cuartos al exnúmero uno mundial Novak Djokovic, se saludó con Safin, quien le dedicó palabras de ánimo para las semifinales de mañana, viernes, ante el austríaco Dominic Thiem.



"Espero que le dé problemas a Thiem. Tienen estilos parecidos", opinó el extenista, ganador de los Abiertos de Australia y Estados Unidos y antiguo número uno mundial.



Cecchinato, quien también doblegó en los octavos al belga David Goffin (noveno del mundo) y en cuarta ronda al español Pablo Carreño (undécimo), sacó su "parte de soldado guerrero de la época romana" para tumbar a Djokovic, opinó el ruso.





"For me, he's my idol from when I was young."



