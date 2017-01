¿Cómo ganar 5.000 euros con el Valencia Basket?

El Valencia Basket y Movistar presentaron este lunes en La Fonteta el concurso Dunkers Movistar by Valencia Basket: una iniciativa que busca al mejor 'matador' no profesional de España y que tiene un premio para el ganador de 5.000 euros. Este lunes 31 de octiubre, a las 12:00 horas, se abre la primera fase de esta competición, la de subida a las Redes Sociales de vídeos de mates con el hashtag #dunkersmovistar30, que estará abierta hasta el 13 de noviembre.

Todos los vídeos que se consideren válidos y sean presentados dentro de plazo serán incluidos en una nueva plataforma dentro de la web del Valencia Basket. Entre el 14 al 23 de noviembre, los aficionados podrán votar por sus mates favoritos. El método de voto será a través de una plataforma habilitada en la página web del club en la que cada usuario deberá identificarse con su perfil de Facebook. Cada usuario podrá votar una sola vez al mismo participante, aunque sí podrá votar hasta un máximo de 5 vídeos participantes. Y los ocho vídeos que más votos obtengan marcarán el elenco de participantes y el orden de enfrentamiento entre ellos. Los finalistas tendrán cubiertos sus gastos de desplazamiento dentro del territorio nacional y su alojamiento en Valencia.

El 24 de noviembre se darán a conocer los ocho finalistas y el orden en el que se enfrentarán entre ellos a lo largo de la temporada. En cada partido en el que se desarrolle esta iniciativa, los dos concursantes a los que les corresponda competirán realizando cada uno su mejor mate en un máximo de 20 segundos y dos intentos. Dunkers Movistar se extenderá a lo largo de los descansos entre el tercer y el último cuarto de siete partidos de Liga Endesa en la Fonteta. Un jurado formado por tres personas decidirá cuál de los dos contendientes avanza a la siguiente ronda del concurso Dunkers Movistar. La primera eliminatoria del concurso tendrá lugar durante el Valencia Basket- Real Betis Energía Plus programado para la matinal del 27 de noviembre.

El acto contó con la presencia del director de gran público en Comunidad Valenciana, Baleares y Murcia de Telefónica España, Vicente Gisbert, y del presidente de Valencia Basket, Vicente Solá, así como del responsable de marketing del club taronja, Víctor Luengo. Ha sido el propio Luengo, participante en el concurso de mates de la Liga ACB en 1999, el que explicó la forma de participar (subir un vídeo haciendo un mate a una nueva sección que se va a crear en la página de fans en Facebook de Valencia Basket o subirlo desde una cuenta personal en Twitter o Instagram con el hashtag #dunkersmovistar30) y los requisitos para que el vídeo enviado pueda considerarse válido para participar: se debe mostrar un mate ejecutado en una canasta de tamaño estándar por un jugador/a mayor de edad residente en nuestro país, que no tenga contrato profesional en España (ACB o Ligas LEB) y que no use ningún tipo de ayuda para alcanzar el aro.

Minuto 30 Movistar

Aprovechando esta presentación del concurso Dunkers Movistar, se ha dado a conocer el acuerdo de patrocinio alcanzado por Valencia Basket y Movistar por el que estas dos entidades unen sus fuerzas para añadir todavía más atractivos a los partidos de la Fonteta. Con motivo de la celebración del 30 aniversario de Valencia Basket, en el descanso entre el tercer y el último cuarto de todos los partidos de Liga Endesa que Valencia Basket juegue en La Fonteta se realizará una actividad especial de animación para sorprender y entretener a los aficionados del coliseo taronja en lo que pasará a conocerse como el Minuto 30 Movistar. Buscar al mejor dunker amateur de España será solo una de las propuestas y muchas sorpresas que se han preparado para una temporada tan especial.

El director de gran público en Comunidad Valenciana, Baleares y Murcia de Telefónica España, Vicente Gisbert, dijo que "para Movistar es una satisfacción poder colaborar con Valencia Basket con motivo de su 30 aniversario. Un equipo que se ha convertido en un icono de la ciudad de Valencia, en el referente del baloncesto de la Comunitat Valenciana y todo un ejemplo para el baloncesto español. Esta acción representa para Movistar una ocasión para cooperar con un club y un deporte que siempre ha sido un ejemplo por los valores que representa. Unos valores como el trabajo en equipo, el espíritu de superación, el esfuerzo y la competitividad que forman parte del ADN de nuestra compañía. Esta presentación refuerza el compromiso de Telefónica con el deporte, ya sea profesional o amateur. Desde hace más de 20 años, la compañía mantiene una amplia vinculación con el deporte y el olimpismo".

Por su parte, el presidente de Valencia Basket, Vicente Solá, señaló que "esperamos poder corresponder a la confianza que habéis depositado en Valencia Basket para que esta acción que hemos planificado sea todo un éxito. Es un proyecto muy ambicioso que desarrollamos con mucha ilusión y que es un paso más para hacer partícipe a todos los aficionados al baloncesto de la celebración del 30 aniversario del Valencia Basket. Y además consideramos que impulsar este primer Concurso de Mates Nacional Amateur supone una nueva apuesta por la promoción del deporte".

Sobre el acuerdo alcanzado entre Valencia Basket y Movistar para desarrollar este concurso, Solá ha recordado que "como dijimos a principio de temporada cuando anunciamos las acciones del 30 aniversario, queríamos que el minuto 30 de cada partido fuera el minuto de la Afición y ésta acción encaja perfectamente con el objetivo porque ofrecerá emoción, espectáculo, participación y una notable recompensa al jugador que resulte ganador. Pasará a ser el Minuto 30 Movistar cuando se celebre el Concurso"

Para escenificar este acuerdo de patrocinio, Vicente Gisbert ha recibido de manos del presidente Vicente Solá una camiseta conmemorativa del 30 aniversario de Valencia Basket firmada por toda la primera plantilla del equipo taronja en la que podía verse el logotipo de Movistar.