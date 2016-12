Super regala 3 viajes a Nueva York, 30 lotes del Valencia Basket y 10 vales de 200 euros

Superdeporte y Levante-EMV han puesto en marcha la campaña #30 Premis Taronja, que consiste en la venta del set de desayuno del Valencia Basket, pero que tiene un gran atractivo por el sorteo de numerosos regalos que se realiza unido a dicha campaña.

El set de desayuno del Valencia Basket, compuesto de bandeja, plato, vaso, bol pequeño y bol grande cuesta 2,95 euros, con la cartilla cumplimentada, que se entrega este domingo. Los cupones para complementar la cartilla se distribuyen desde el lunes al sábado 3 de diciembre. El 4 de diciembre, domingo, se publicará un comodín.

Sin embargo, adquirir este set de desayuno oficial del Valencia Basket da derecho a conseguir atractivos premios. Dentro del sorteo referido se regalan 3 viajes a Nueva York para dos personas, con dos entradas para ver un partido de la NBA; 30 lotes de estupendos regalos y 10 vales de 200 euros para material deportivo. Para poder participar los interesados tienen que entregar la cartilla cumplimentada correctamente en el quiosco antes del 9 de diciembre.

El punto de venta nos remitirá las cartillas, una vez procesados los pedidos, con el fin de que el día 21 de diciembre se celebre el sorteo ante notario en nuestras instalaciones, con todas las cartillas recibidas. Para entrar en más detalle, los tres viajes a Nueva York para dos personas, consisten en el vuelo Valencia a Nueva York con escala en Madrid, y vuelta con idéntico itinerario. Se incluyen los traslados al hotel de cuatro estrellas en régimen de alojamiento y desayuno durante dos noches. Además, hay una visita guiada por la ciudad y un partido entre dos equipos de la NBA en el Madison Square Garden.

El segundo bloque de obsequios consiste en 30 lotes que constan cada lote de una camiseta del Valencia Basket, un balón del Valencia Basket, una mochila de Supermurciélago y un lote completo de productos Puleva. El tercer bloque de regalos consiste en que los 10 primeros ganadores de los lotes obtendrán además un vale de 200 euros en productos deportivos.

La marca Hero regalará su bolsita Muesly -con leche, cereales y chocolate- a todos los que entreguen la cartilla en el punto de venta. Además, colaboran las firmas Pressing -que aporta el material deportivo- y Puleva -lote de productos-.

Superdeporte y Levante-EMV publicarán este domingo la cartilla que deberá ser debidamente cumplimentada con los datos personales y todos los cupones requeridos.

Cada lector podrá participar con cuantas cartillas quiera, siempre que éstas sean originales y estén cumplimentadas correctamente. Con la cartilla cumplimentada podrá conseguirse un set de desayuno del Valencia Basket por 2,95 euros. La cartilla con los datos personales, una vez completada, optará a los premios siempre que se entregue en el quiosco antes del 9 de diciembre.

Los premios se sortearán ante notario entre todas las cartillas recibidas conforme a lo establecido en el párrafo anterior. El sorteo se celebrará el miércoles, 21 de diciembre de 2016. En el sorteo el notario seleccionará: 3 ganadores para el viaje a Nueva York ; 30 ganadores para los lotes y 5 reservas para los 30 lotes. Los reservas para el viaje de Nueva York serán los 3 primeros ganadores de los 30 lotes. Los ganadores de los vales de 200 euros serán los 10 primeros afortunados.

El nombre de los premiados se publicará en los dos diarios, tanto en sus ediciones impresas como digitales, y serán convocados para recoger el premio el día 10 de enero de 2017. Si los ganadores no pudieran ser localizados y no se presentaran a la convocatoria realizada, perderían su premio y pasaría al reserva siguiente y así hasta agotar los reservas establecidos. Se acudirá al primer o siguientes reservas en los siguientes casos: Cuando no sea posible localizar al ganador o reserva; cuando el ganador o reserva renuncien al premio y cuando no se presente a la convocatoria del 10 de enero. En el diario de los días posteriores, se publicarán las fotografías y nombres de los ganadores. Los ganadores ceden la imagen para poder comunicar el resultado.