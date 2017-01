Rafa Martínez: "Ser histórico en triples no podía llegar en mejor momento"

Rafa Martínez, escolta del Valencia Basket, se convirtió el pasado domingo en 'histórico' en la Liga ACB al alcanzar la barrera de los 650 triples anotados en la competición y el jugador catalán admitió que el reconocimiento "en mejor momento no podía llegar". "Son cifras en las que nunca piensas y eres historia. Cuando empiezas nunca te planteas alcanzar cifras así, nunca lo piensas y menos ahora que vivo al día a día, que intento disfrutar del baloncesto y ayudar a mis compañeros", explicó el capitán del conjunto valenciano.

Rafa Martínez vive su novena campaña en el Valencia Basket y lleva ya trece temporadas con la ACB, en la que debutó como junior con el TDK Manresa en la 1999-2000. El escolta alcanzó la condición de histórico en la ACB justo unos días después de haber sido padre por primera vez. "La paternidad va perfecta. Estamos algo cansados pero ya sabíamos de qué iba, así que muy feliz", señaló.

El escolta superó esa barrera de triples en el encuentro en el que su equipo se impuso por 66-56 al Betis Energía Plus, en un duelo marcado por los problemas físicos de ambos equipos. "Era muy importante sacar la victoria con las bajas que teníamos y más teniendo gente que no pudo acabar el partido. Ofensivamente no fue nuestro mejor día pero defensivamente estuvimos sólidos y eso nos dio la victoria", resumió Rafa Martínez, que con 23 puntos fue el máximo anotador del choque.

"En ataque podemos mejorar porque no anotamos con fluidez pero lo sacamos que es lo más importante y ahora tenemos semana larga para recuperar jugadores que es lo más importante para poder trabajar bien", añadió. El jugador del conjunto valenciano recordó que el Betis venía "de una derrota muy amplia, querían dar otra cara y lo hicieron, se habían puesto las pilas y aunque tenían bajas hubo gente que dio un paso adelante".

"Sabíamos que era complicado cogimos una renta bastante buena en el tercer cuarto y la supimos mantener. Si hubiéramos estado más acertados la gente habría visto un partido mejor pero ganamos, que era lo queríamos", concluyó.