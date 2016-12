"Será un partido difícil pero esperamos estar a la altura"

El técnico del Valencia Basket, Pedro Martínez se congratuló del hecho de poder contar con toda la plantilla para el encuentro del sábado 10 de diciembre (18:30) ante el Unicaja tras la reaparición de Bojan Dubljevic, que volvía a jugar ante el Hapoel tras más de un mes lesionado y la recuperación también de Joan Sastre:"Siempre es positivo tener los doce hombres. Esta semana no hemos podido entrenar demasiado, y si no están en una forma perfecta, sí que están útiles para jugar".

Martínez es consciente de que la visita a la cancha malagueña no será fácil:"Unicaja siempe es un equipo muy bueno, que es difícil ganarles allí y también fuera. Son un rival directo, jugamos en su campo, donde perdió el Barcelona y juega con mucha fluidez". Para el técnico, la clave para volver a Valencia con la victoria es: " Ir con ánimo de hacer las cosas lo mejor que podamos, tabajar duro, defender bien y atacar ante un equipo con defensa muy buena, y ya está".

Aunque podrá contar con todos sus efectivos, Martínez avisa de que aún será necesario un periodo de adaptación: "No sé quien llega en mejor forma, nosotros llegamos con todos los jugadores disponibles pero cuando los jugadores entran de una lesión tienen el alta médica, pero los roles en el equipo han cambiado un poco y eso necesita un tiempo para asentarse. Va a ser un partido igualado entre dos buenos equipos, y trataremos de aprovechar nuestras oportunidades".

Para el entrenador del Valencia Basket, su rival tiene muchas virtudes. Martínez analiza así al Unicaja: "Tiene una magnífica defensa, muy agresiva, inteligente y táctica, y es complicado pensar en ganar sin un mínimo de fluidez en ataque para hacer frente a eso. Tiene jugadores muy buenos con el balón, en posición de 1 y de 2 con mucha cpacidad para desbordar en el uno contra uno, y habrá que estar bien en defensa. Son el mejor equipo en rebote de ataque. Con Unicaja no será fácil, esperamos estar a la altura y que se vea un buen partido".

Martínez destacó que no le preocupa demasiado los próximos rivales en la competición europea. Tras pasar como primeros de grupo, no quiere especular por ahora con posibles rivales:"Eurocup nos da igual, hemos quedado primeros y no podemos especular con cambiar nuestra posición, y no he mirado mucho qué equipos nos pueden tocar, son uno de cada grupo, y aún pueden variar. Me gustaría encontrarme a un equipo como Unicaja en la final, sería un sueño para ellos, y para nosotros, significaría que no nos hemos cruzado antes"

Para superar a Unicaja, Martínez sabe que será necesario frenar a Alberto Díaz, aunque no es la única 'amenaza' del equipo andaluz "Es un jugador fantástico, no solo por los triples, por como defiende, juega... Pero no nos podemos centrar en él solo, Carlos Suárez también, grandes jugadores. Nosotros también tenemos grandes jugadores y espero que salga un buen partido".