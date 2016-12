Joan Sastre: "Poco a poco iré jugando mejor"

Joan Sastre, escolta del Valencia Basket, admitió que en la plantilla ya han empezado a ver con qué equipos pueden quedar encuadrados en la segunda fase de la Eurocup, cuya primera ronda cerrarán este miércoles en La Fonteta con un partido ante el Lokomotiv Kuban ya intrascendente para el equipo valenciano que pasará como líder.

"Algo hemos estado viendo pero puede pasar cualquier cosa. Han salido posibles grupos y algo hemos mirado pero sin obsesionarnos", señaló el balear en declaraciones a los medios. Sastre dijo que aunque no se juegan nada "nos lo tomamos como un partido importante para corregir errores seguir creciendo y mejorar y después ya pensaremos en el Tenerife y el Barcelona", sus siguientes rivales en la ACB.

"El Lokomotiv ha mejorado bastante desde que jugamos en su casa, han cambiado al entrenador y creo que será un partido complicado porque tienen un gran equipo con grandes jugadores y tendremos que hacer las cosas bien los cuarenta minutos si queremos ganar", advirtió. En la victoria del pasado sábado en la pista del Unicaja, Sastre apenas brilló en la primera parte pero en la segunda fue uno de los jugadores clave del equipo de Pedro Martínez.

"Hay veces que entras no te encuentras cómodo, no encuentras tus tiros y no te sientes bien y en otros momentos entras y te sale todo más fluido y poco a poco vas cogiendo confianza y acaban saliendo las cosas bien", explicó. Aún así, se mostró confiado en poder ser más regular cuando haya "recuperado sensaciones" tras la pequeña lesión que tuvo hace unos días. "Aunque solo haya sido una semana, te para un poco el ritmo y poco a poco lo iré haciendo y jugando mejor", concluyó.