Dubljevic: "El Valencia Basket es mi primera opción"

Bojan Dubljevic está de vuelta. El pasado miércoles, aunque de forma testimonial, empezó a recuperar sensaciones en Ljubljana, y el sábado ante el Unicaja ya se vio a un jugador con más ritmo y que va recuperando sensaciones sen tiempo récord. «Estoy cada vez mejor. Estas semanas no he podido entrenar mucho con el equipo por culpa de la lesión -un esguince de grado dos en el tobillo derecho- pero cada día voy mejor. No voy a necesitar muchos partidos para recuperar mi mejor forma», aseguró a SUPER horas antes de medirse al Lokomotiv Kuban en la Eurocup.

Un partido en el que el conjunto taronja no se juega nada en lo deportivo y que puede venirle muy bien a jugadores como él, Sastre o incluso Van Rossom para continuar cogiendo ritmo de competición. «Quiero aprovechar cada entrenamiento y cada partido al máximo. Estar un mes de baja es mucho tiempo para mí y para cualquier jugador. Estoy entrenando muy duro cada día y pienso que ya estoy listo para ayudar al equipo en la pista cuando sea necesario», subrayó el montenegrino.

Dubljevic, que confesó haberlo «pasado mal» viendo al equipo desde fuera, ha tenido una visión privilegiada del grupo en estas semanas. Es por ello que quiso lanzar un mensaje de optimismo de cara al futuro pues «esto es baloncesto y no puedes estar siempre al máximo nivel. Nosotros no estamos al máximo en este momento por una serie de circunstancias, pero a partir de ahora, con todos juntos otra vez, seguro que vamos para arriba». Es más, con su vuelta cree que las opciones del equipo a la hora de jugar se disparan. «Ahora volvemos a poder jugar más por dentro y tenemos más opciones. Cuando estamos todos podemos jugar por dentro y por fuera, y no es fácil defendernos para otros equipos», indicó.

Algo que se podrá comprobar antes de que acabe el año con un calendario complicado donde, al margen de enfrentarse al Lokomotiv Kuban, se miden al Iberostar Tenerife y FC Barcelona. «Tenemos un calendario muy duro pero cada día entrenamos fuerte y nos preparamos para cosas así, para jugar contra todos los equipos», comentó el jugador taronja, que lejos de lo que sucedió el año pasado, considera que deben mostrar su mejor nivel en los momentos importantes.

«Este año es un poco diferente al anterior. Para mí no es importante ganar ahora todos los partidos, la clave es ganar los partidos importantes. En verano no tuvimos a todos los jugadores, el año pasado sí, por eso ahora todavía no estamos a nuestro máximo nivel. Pero da igual. No es importante ganar veinte partidos ahora, es importante hacerlo cuando toca», insistió Dubljevic, que explicó que «cada día trabamos muy duro para conseguirlo, para estar mejor y lo haremos pronto. Pero fechas como la Copa del Rey, la fase final de la Eurocup o los play-off es donde hay que mostrar el potencial que tenemos».

Es más, se atrevió incluso a anticipar que «esta temporada vamos a dar una gran alegría». «No puedo estar seguro al cien por cien, pero como jugador creo que podemos ganar un título y para eso trabajamos siempre. Es el 30 aniversario del club y dentro del equipo tenemos muchas ganas. La mentalidad es muy buena, hay muy buen vestuario, somos una familia y queremos ganar juntos».

Otra pregunta obligada era la de su renovación. Es uno de los grandes buques insignia del equipo y acaba contrato el próximo 30 de junio. No será fácil retenerle más tiempo cerca de La Fonteta pero, al igual que hasta ahora, su voluntad y ganas de seguir en el club puede deja abierta cualquier opción. «Valencia es mi casa y siempre será mi casa. La primera opción es el Valencia Basket, pero no sé qué pasará. Cuando termine la temporada hablaremos con el club y veremos, pero esta es mi primera opción para el año que viene», concluyó el pívot montenegrino.