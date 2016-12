Oriola: "Tengo que aprovechar cada minuto que me den"

Pierre Oriola, pívot del Valencia Basket, aseguró este lunes que al tener ya muy encarrilada su clasificación para la Copa del Rey, deben intentar acabar la primera vuelta entre los cuatro primeros para ser cabezas de serie en el sorteo de cuartos de final. "Debemos intentar quedar lo más arriba y ser cabeza de serie que te garantiza a priori unos cruces un poco más fáciles", explicó Oriola, que de confirmarse la clasificación jugaría por primera vez el torneo copero.

"Nunca he vivido una competición así, he oído hablar y tengo muchas ganas, ojalá lo podamos certificar lo antes posible", apuntó el jugador. El interior catalán fue clave en la victoria lograda el pasado domingo ante el Iberostar Tenerife, pues aunque el conjunto valenciano dominó todo el encuentro, sufrió un pequeño bajón en el último tramo en el que la conexión entre Oriola, Fernando San Emeterio y Antoine Diot le evitó problemas.

"El equipo tuvo un bajón y parecía que el Tenerife se encontraba más cómodo y Fernando me encontró muy bien, me entiendo muy bien con él y con Antoine, así que intentaré seguir en esta línea y mejorando", señaló. Con el regreso de Bojan Dubljevic a la rotación tras su lesión, Oriola ha visto reducida su cuota de minutos, algo que ve normal. "Es difícil porque hay mucha calidad, me toca pelear con cuatro jugadores de mucha calidad y no es fácil pero tengo que aprovechar cada minuto que me dé Pedro Martínez y ante el Tenerife lo hice", señaló.

"Hicimos un muy buen partido desde el inicio hasta el final. La primera parte fue casi de diez, porque dejamos a un equipo que venía haciendo unos grandísimos partidos hasta ahora en 19 puntos, eso habla por si solo y es el camino a seguir", señaló.