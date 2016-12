Diot: "Al 2017 le pido un título"

El Antoine Diot de esta temporada poco o nada tiene que ver con el del año pasado. El base francés, desde el inicio del curso, ha dado un gran paso adelante, erigiéndose desde el puesto de organizador en el líder ofensivo del equipo. En su segunda temporada en Valencia Basket, el galo presenta mejores números en prácticamente todos los apartados estadísticos. Pero no solo eso. Ha asumido los galones y, sobre todo, la responsabilidad en los momentos importantes. Ahora mismo, el éxito del equipo ´taronja´ no se entiende sin la mejoría en el rendimiento de Diot.

Como muestra de su protagonismo, Antoine lidera al equipo en asistencias (4´75 por partido) y en robos de balón (1,3), algo quizá normal para el base titular del equipo. Pero no se queda ahí la cosa. El galo es el segundo máximo anotador (10,1 puntos por partido), solo superado por el capitán Rafa Martínez (11,8); el segundo mejor valorado (12,8), por detrás de Bojan Dubljevic (13,5); y el segundo que más minutos está en cancha (22) tras Fernando San Emeterio (25). «Estos meses me he sentido muy bien. Con mis compañeros, en la cancha, y estoy disfrutando mucho. Creo que se me nota y se me ve sonriendo en la pista. Eso es por lo que juego a baloncesto», asegura el francés a SUPER poco antes de recibir a su familia para pasar la Navidad aquí en Valencia, ya que el calendario no le permite irse unos días a su Francia natal.

Los números hablan de su importancia en el equipo, pero también de su mejoría con respecto al curso pasado. Con su mayor presencia en cancha (22 minutos por partido por 17 en la 2015/16), ha elevado sus cifras en puntos (de 7,25 a 10), asistencias (de 2,75 a 4,75), rebotes (de 1,5 a 3) y valoración (de 9 a 13). «El año pasado fue mi primero fuera de Francia. Hay muchas diferencias entre Francia y España y debes adaptarte, tanto en el juego como al estilo de vida. Además, empecé lesionado, así que físicamente fue complicado. Este año me siento bien, física y mentalmente, y eso me permite ayudar mejor al equipo», asegura Diot.

Para el base internacional francés, el objetivo para este nuevo año que comienza está más que claro. «Al 2017 le pido un título. Ganar algo con estos ´tíos´ (en referencia a sus compañeros) sería algo sensacional», asegura Antoine, para quien es mejor olvidar lo sucedido la temporada pasada con el récord de victorias y mirar solo hacia adelante. «Tenemos un grupo diferente, somos segundos en Liga Endesa y eso es lo más importante. No puedes estar siempre mirando al pasado. Debemos pensar solo en el futuro y seguir mejorando cada entrenamiento para tener la oportunidad de ganar un título», afirma.



Libre solo en Navidad

Pedro Martínez no da tregua a sus pupilos y el equipo entrenará todos los días salvo el 25 de diciembre.