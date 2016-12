San Emeterio: "Nos vamos a comer el turrón en buen momento"

Desde que llegó al equipo tras ganar el oro con España en el Eurobasket de 2015 se ha convertido en una pieza fundamental. Es un valor seguro, capaz de adaptar su rol al servicio del colectivo y aún así cumplir de sobra con las expectativas que generó su fichaje. Es Fernando San Emeterio, un jugador que pese a que sólo cumple su segunda temporada en Valencia parece que lleve toda una vida de taronja. «Desde el principio he estado muy a gusto. Tanto dentro del equipo como en la ciudad con la familia. Hay buen ambiente dentro del equipo y la verdad es que eso siempre ayuda. El club me ofrecido todo lo que buscaba cuando dejé Vitoria, así que estoy muy contento de estar aquí y con la decisión que tomé en su momento», aseguró a SUPER poco antes de encarar las fiestas navideñas. Cita a la que el Valencia Basket llega con los deberes hechos y con una sonrisa en el rostro debido a los buenos resultados.

«Nos vamos a comer el turrón en buen momento. Somos segundos en la Liga Endesa y ya nadie nos puede mover de ahí antes de Navidad», indicó satisfecho. «Estamos en una buena línea, y últimamente defendiendo muy bien. Quizás es cierto que hay menos bombo que el año pasado y eso puede ser positivo. Ya hemos experimentado, cosa que el año pasado no había pasado, algunas derrotas en casa. También hay partidos fuera que hemos perdido y otras victorias a domicilio después de situaciones complicadas como en Jerusalén o en Málaga. Eso al final hace que el equipo vaya creciendo y cogiendo confianza», insistió el jugador taronja, para el que estas derrotas puntuales «pueden venirnos muy bien. El año pasado cuando nos vino el primer golpe igual fue un poco tarde, no hubo tiempo de reacción y nos llevamos dos o tres seguidos. Así que mejor haber recibido el golpe, aprender también de la derrota y haberlo hecho desde el principio. Eso es mejor para el equipo».

Aunque todas las comparaciones son odiosas, San Emeterio reconoce que respecto a la pasada campaña ahora son «un equipo más potente en cuanto a físico y defensa, y algo menos fluido en ataque. Quizás el año pasado era todo más espectacular, con un baloncesto mucho más fluido de anotación. Pero al final creo que es bueno tener ese músculo y esa intimidación por dentro para a la hora de la verdad ser más competitivos». Esa última frase es probablemente la clave para que el equipo no sólo no renuncie a nada, sino que tenga muchas ilusiones puestas en ganar algo esta temporada.

«Es mejor que se sueñe desde fuera y que nosotros sigamos trabajando cada día para intentar hacer realidad esas ilusiones. Ojalá podamos cumplir ese sueño. Pienso que sí año tras año estas en la pelea al final se engancha algo», advirtió el de Santander, deseoso también de estrenar su palmarés con el Valencia Basket.



Renovación a la vista

La renovación de Fernando San Emeterio, a la vista de su rendimiento, parece que es sólo cuestión de tiempo. Acaba contrato el próximo 30 de junio pero el club tiene una opción unilateral para prolongar su vinculación una temporada más. «En esto tengo poco que decir, es una decisión del club. Yo estoy encantado en el Valencia Basket e intentaré terminar esta temporada de la mejor manera posible», explicó San Emeterio, que lo único que quiere en estos meses es «ayudar al equipo por encima de números individuales y de buscar un éxito personal para esa renovación. Sólo me interesa que el equipo gane, eso es lo que todos queremos y lo que repercute individualmente en cada miembro del equipo».