Claver: "No sé si algún día viviré otra etapa en el Valencia Basket"

Víctor Claver jugador del FC Barcelona Lassa, jugará este martes el primer partido de su vida contra el Valencia Basket ,y aunque admite que le pone menos nervioso saber que no será en La Fonteta, sabe que será especial. Es el club de su vida, pero ahora se debe al Barcelona y no quiere dejar escapar la victoria del Palau, aunque se mide a un equipo sólido al que ve preparado para pelear por todos los títulos.



Se acerca su primer partido contra el Valencia Basket con otra camiseta. ¿Siente que será algo especial?

Sí, la verdad es que va a ser el primer partido que juegue contra el Valencia Basket desde que me fui y está claro que siendo mi club, el club en el que me crié, jugar contra ellos va a ser especial.

Más aún lo será cuando se repita en la Fonteta, ¿no?

El hecho de que no sea en La Fonteta me quita un poco de nervios, pero jugar en la que es mi casa ahora me ayudará un poco a estar concentrado y a intentar que se vea un partido bonito para disfrutarlo.

Sentimientos a un lado, hay mucho en juego al llegar ambos equipos empatados...

Sí, estamos juntos en la clasificación, pero nosotros jugamos en casa y no podemos dejar pasar estos partidos. Eso sí, aunque el Valencia Basket no ha empezado tan fuerte como el año pasado, está haciendo una buena temporada y creo que tenemos que marcar nuestro territorio en la Liga regular para al final de la temporada tener ventaja en el play-off.

Al Barcelona se le ve un poco irregular este año, pero es cierto que en casa no falla...

Sí, nos están costando más los partidos de fuera, sobre todo en Euroliga. Por eso digo que por lo menos tenemos que defender nuestro pabellón, nuestra pista y a partir de ahí ir sumando cada vez más, que es lo que cuenta al final de la temporada, aunque al principio no hayamos sido muy consistentes.

¿Llega con ventaja el Valencia Basket por el hecho de haber tenido más de una semana de descanso sin jugar Eurocup, mientras el Barcelona llega tras jugar dos partidos de Euroliga?

Sí, para nosotros ha sido una semana complicada con estos partidos mientras el Valencia Basket ha tenido una semana limpia para preparar el partido. Solo tenemos un par de días para preparar el partido y para ellos puede ser beneficioso.

A Georgios Bartzokas ya lo conocía, pero ¿qué tal su adaptación al Barcelona?

Muy bien, desde el principio ha sido todo muy fácil porque además de conocer al entrenador conocía también a muchos de los jugadores españoles y estoy encantado. Todo ha sido muy fácil desde el primer día que llegué.

¿Es una presión añadida saber que el FC Barcelona Lassa apostó tan fuerte y pagó tanto dinero por ficharle?

No, es algo que no pienso. Fue una situación de cómo está el mercado, de la situación que yo tenía con el Valencia Basket, pero al final el Barça hizo un esfuerzo para que yo pudiera venir aquí y a partir de ahí, soy uno más y no importa cómo haya llegado o lo que pagara el equipo por mi fichaje al Valencia Basket.

Con este acuerdo entre clubes, el Valencia Basket perdió ya los derechos que tenía sobre usted. ¿Se complica con ello su posible regreso en un futuro a La Fonteta o cree que habrá otra etapa?

No sé, yo cuando me fui pensé que había cerrado una etapa y no sé si viviré otra en el Valencia Basket. Siempre he estado muy agradecido al club y a la gente por los seis años que estuve allí más los de cantera, pero decidí salir y tomar otro camino y ahora mismo estoy en Barcelona, estoy muy a gusto y tengo un contrato de tres años. No sé lo que pasará cuándo lo termine ni hacia dónde puede ir mi carrera deportiva.

Justin Doellman, Pau Ribas, Claver... son muchos ex jugadores taronja en el Barcelona. ¿Hablan de sus anteriores etapas en Valencia?

Bueno, yo no coincidí con ellos, ellos sí estuvieron juntos allí, pero con Justin sí que he hablado alguna vez de la ciudad y eso, de cómo fue su paso por allí, de los amigos que tenemos en común, sobre todo en el caso de Pau que tiene más amigos recientes en la plantilla. Hablamos a veces de ello, pero más de temas personales y de la ciudad que del equipo.

En verano también hubo un amago de intentar fichar a Guillem Vives. ¿Llegó a imaginárselo o se lo imagina algún día allí?

Guille es un jugador que ha evolucionado mucho en los últimos años, desde que llegó a Valencia sobre todo. Ha dado un paso más cada temporada, su paso por la selección le ayudó a crecer y a ganar confianza y ahora es un jugador clave en el Valencia Basket. Estando en esta situación, los equipos grandes se fijan más en ti y además siendo un jugador nacional, se valora mucho más y es muy querido por todos seguro.

Además de Guillem, ¿qué es lo que más destacaría del Valencia Basket actual?

Sobre todo que se trata de un equipo muy sólido, que tiene todas las posiciones muy bien cubiertas, hasta el punto de que se pueden permitir el lujo algún día de que no juegue un jugador importante y apenas se nota. Todo el mundo suma en la plantilla y eso es fundamental cuando el calendario aprieta al poder gestionar los minutos y repartir esfuerzos entre los jugadores.

El Valencia Basket lleva muchos años peleando en la parte alta de la Liga, pero ¿se le ve ya en Barcelona como un rival para luchar por la Liga o los grandes títulos al nivel del Real Madrid o del Barcelona o le falta un último salto?

A pelear por todos los títulos es a lo que tienen que aspirar. Es verdad que después hay equipos de mayor presupuesto que suelen tener más opciones, pero el Valencia Basket ha estado ahí cerca en los últimos años, han hecho un buen papel y pueden aspirar ya a ganar un gran título en España para consolidarse aún más como uno de los grandes.

¿Le da tiempo a volver a casa en estas fiestas o con tanto partido lo tiene complicado?

Es difícil porque aunque tenemos algún día suelto libre, no sé si podremos vernos aunque sea en Barcelona o escaparme cuando tenga un rato a Valencia. Pero cuando entras en esta dinámica, es lo de menos aunque siempre intentemos juntarnos y vernos.