Tyrese Rice fulmina al Valencia Basket en Barcelona

El Valencia Basket ha caído derrotado en el Palau Blaugrana ante el Barcelona en un partido en el que los taronja no han estado acertados desde el primer momento. Solo en el tercer cuarto el equipo de Pedro Martínez ha parecido reaccionar y se ha metido en el encuentro, pero la explosión de Tyrese Rice, con seis triples seguidos entre el final del tercer cuarto y el inicio del último, ha terminado por confirmar la derrota taronja. El Valencia Basket se queda ahora tercero en la tabla de clasificación.

Ha comenzado el encuentro con un duelo de pistoleros entre Diot y Rice, ambos encestando sus primeros tiros. Rafa Martínez se ha contagiado y ha anotado su primer triple intentado después de fallar los dos que lanzó ante Iberostar Tenerife. Al ecuador del primer cuarto, las cosas seguían igualadas (16-16), con momentos de buenas defensas en ambos equipos. Sin embargo, el Barça ha conseguido endosar un parcial de 7-0 al Valencia Basket en el tramo final gracias al acierto de Doellman y Navarro, que afortunadamente ha cortado Dubljevic con cuatro puntos seguidos para dejar el marcador en 25-20 al final de este primer cuarto, culminado con una canasta de Doellman sobre la bocina.

Al inicio del segundo cuarto, el Barça ha vuelto a protagonizar un parcial a su favor y ha puesto la máxima diferencia en el marcador (31-22) gracias al dominio de Dorsey en la pintura. Al Valencia Basket le ha costado mucho atacar la gran defensa culé y los de Pedro Martínez apenas han anotado dos puntos en cinco minutos de segundo cuarto. Entonces ha aparecido Will Thomas, quien con siete puntos seguidos ha vuelto a acercar a los 'taronja' en el marcador (35-29), aunque solo ha sido un espejismo. El nivel defensivo del Barcelona ha sido muy alto en todo momento, superior al del Valencia Basket, y el final de este segundo cuarto ha sido el mejor ejemplo. Otro 7-0 de parcial para estirar la ventaja hasta los 13 puntos (42-29), obligando a pedir tiempo muerto a Pedro Martínez. De ahí al descanso, un tiro libre anotado por Rafa Martínez (y otro fallado) y un canastón de Doellman para poner el definitivo 44-30. Los 'taronja', que apenas han anotado 10 puntos en este segundo periodo, tenían mucho que repasar en vestuarios.

El paso por vestuarios ha parecido no cambiar mucho la película y los primeros minutos del tercer cuarto han sido un intercambio de canastas en el que, de no ser por la aparición de Luke Sikma (9 puntos casi seguidos), el Barça se habría terminado por distanciar en el marcador. Sin embargo, hacia el ecuador de este periodo, el cuadro taronja ha subido la intensidad. Ha conseguido frenar al Barça en varios ataques seguidos y, a base de tiros libres, se ha acercado a tres puntos (59-56) tras un 'alley-oop' de Kravtsov. Era un partido nuevo, pero Tyrese Rice se ha empeñado en que el Valencia Basket no terminara de culminar la remontada. Cuatro triples consecutivos suyos, y uno de Doellman, entre el final del tercer cuarto y el inicio del cuarto, y la ventaja que se ha vuelto a disparar a la máxima (76-60) diferencia.

Ese ha sido el golpe definitivo para los de Pedro Martínez, que pueden haber acusado el pequeño parón navideño pues han mostrado su peor cara de los últimos partidos. El último cuarto no ha hecho más que confirmar que no era el día del Valencia Basket, pues hasta Rafa Martínez ha perdido los nervios y se ha enzarzado en una pequeña trifulca con Álex Renfroe. Al final, derrota contundente (94-82) que deja a los taronja en la tercera posición de la tabla, superados por el Barça, y que acaba con el margen de error si se quiere ser cabeza de serie en la Copa del Rey.

Afortunadamente, este jueves los de Pedro Martínez tendrán una oportunidad de pasar página de esta decepción recibiendo al ICL Manresa en La Fonteta (20:30h).