Pedro Martínez: "El rival ha jugado con más energía"

La abultada derrota en Barcelona puede resultar engañosa teniendo en cuenta que poco antes de acabar el tercer cuarto, el Valencia Basket se había puesto a solo tres puntos (59-56) de los azulgrana. Pero Pedro Martínez va más allá del acierto en los triples del rival y ve en la diferencia de energía de unos y otros una de las claves de la derrota en el Palau Blaugrana.

Así, el técnico taronja destacó en rueda de prensa que «en la primera parte hemos empezado en el partido pero luego ha habido un momento en que el Barça ha jugado con mucha más energía que nosotros. Hemos jugado contra un rival que ha estado muy bien en la primera parte y muy acertado tirando de tres puntos».

De hecho insiste en este hecho pese a reconocer la mejora tras el descanso. «En la segunda parte hemos estado mejor, pero el resultado ha tenido más que ver con su calidad individual, sobre todo en el final del tercer cuarto. Pero nuestra mejora pasa por jugar con más energía».

A la hora de señalar a alguien como clave en la derrota, el técnico sorprendió al no quedarse solo con Tyrese Rice. «Como decía, hemos mejorado pero en un momento concreto Rice y también Doellman han tirado muy bien de tres y aquí se ha acabado el partido. Eso sí, personalmente creo que muchos de esos tiros de tres estaban bien defendidos», aseguró en defensa de sus jugadores.

Más satisfecho estaba el entrenador rival, un Georgios Bartzokas que tenía mucho respecto a un Valencia Basket que llegaba al Palau empatado a victorias y con buenos precedentes en los últimos años, con tres victorias en las cuatro anteriores visitas. «En la segunda parte el Valencia Basket ha estado mejor, pero hay que dar mucho crédito a nuestros jugadores y me alegro mucho por Rice y su racha de triples». Precisamente el estadounidense, en declaraciones a #0 tras el partido, añadió que «estoy muy contento y he disfrutado mucho porque los triples han llegado en un momento clave». Eso sí, también elogió el nivel del rival pese a que los taronja no tuvieron ayer su mejor día. «El Valencia Basket es un grandísimo equipo, sin importar quién juegue, son luchadores y lo han demostrado ya en los últimos años».