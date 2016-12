El Valencia Basket arrolla al ICL Manresa y entra en la Copa del Rey de Vitoria

Ha comenzado el partido con un Fernando San Emeterio 'on fire'. El alero taronja ha vuelto al quinteto después de varios partidos saliendo desde el banquillo y en apenas cinco minutos ha anotado 11 puntos, con tres de tres en triples y una canasta de dos. Aún así, el Valencia Basket no se ha podido escapar por el acierto desde la línea exterior de Pere Tomás y por algún fallo inverosímil de los pívots taronja debajo del aro, en gran parte por falta de concentración (18-13). La igualdad se ha mantenido hasta el final del cuarto, con Sikma ganando protagonismo tanto en ataque con dos canastas como en defensa con dos robos. Al final de los primeros diez minutos, la ventaja local era de cuatro puntos (24-20).

Los de Pedro Martínez han tratado de escaparse en este segundo cuarto, pero Manresa, pese a su condición de colista, no se lo ha permitido de inicio. El gran protagonista de los primeros minutos ha sido Will Thomas, quien con nueve puntos casi seguidos ha llevado la ventaja al +10 para los taronja. Aún así, no estaba siendo el día del tiro exterior del Valencia Basket y varios jugadores han fallado triples cuando estaban completamente solos. Eso ha permitido al Manresa, con mayor acierto en este apartado, mantenerse en el partido. Al descanso, eso sí, la ventaja ya era de doce puntos (47-35).

Producto de la cercanía del duelo ante el Barça del pasado martes, Pedro Martínez ha variado la rotación habitual y ha variado el quinteto que ha saltado al tercer cuarto con respecto al del inicio del partido. Y le ha funcionado, pues el parcial en este periodo ha sido insultante a favor del Valencia Basket. 32-7 en diez minutos para poner el 79-42 en el marcador tras un festival anotador, pero también defensivo, con un Luke Sikma imperial liderando desde atrás. En medio de esta vorágine, Rafa Martínez ha entrado en la historia del club con una bandeja al contraataque, que le hacía superar a Nacho Rodilla con 4.657 puntos por los 4.656 del base de Llíria. La canasta ha coincidido con un tiempo muerto del Manresa y, tras anunciarlo la megafonía, La Fonteta se ha puesto un minuto entero en pie aplaudiendo a su capitán.

Una ovación que ha sido el preludio del momento de la noche. El homenaje a Miki Vukovic. El mito 'taronja', entrenador en la final de Copa del Rey de 1998 y auténtico icono de los primeros éxitos de la entidad, ha saltado a la pista y ha obtenido el reconocimiento por parte de una afición entregada. Las lágrimas se le han saltado a más de uno y será un momento que quedará para siempre en la historia del club.

A partir de ahí, y contagiados por la emoción, los aficionados taronja han convertido en una fiesta un partido que ya estaba decidido, haciendo volar sus bufandas en cada tiempo muerto y celebrando un nuevo triunfo que deja casi sentenciada la clasificación para la Copa del Rey, a la espera del resto de la jornada. Al final, 100-55 (con cachondeo incluido por parte de la afición animando al equipo a llegar a las tres cifras) y el Valencia Basket que ya piensa en el siguiente encuentro, el 4 de enero ante el Cedevita Zagreb en Eurocup.



Sigue el partido en directo:



