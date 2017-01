Pedro Martínez: "A todos nos gustaría ganar un título en 2017"

Si hay un entrenador capacitado para llevar al Valencia Basket al éxito ese es Pedro Martínez. Por experiencia y porque el rendimiento del equipo desde su llegada en verano de 2015 así lo confirma. Pese a algún ´batacazo´ importante, el juego desplegado y los números han cumplido siempre con las expectativas de un club que ambiciona estar siempre entre los mejores en cada competición que disputa.

En total, el técnico catalán ha dirigido hasta el momento 79 encuentros oficiales bajo la disciplina de la entidad taronja con un balance de 61 victorias y 18 derrotas. Es decir, bajo su mando el Valencia Basket gana un 77,2% de los encuentros que disputa. Una cifra más que destacable pese a que, como confesó a SUPER, su sueño para este nuevo año va mucho más allá.

«A todos nos gustaría ganar un título en 2017. Es muy difícil porque hay equipos muy buenos tanto en la competición europea como en la Liga ACB, pero evidentemente a todos nos gustaría conseguirlo. Como mínimo vamos a estar en la lucha y a pelear por ello, y luego veremos si tenemos la posibilidad de conseguirlo», comentó el entrenador taronja antes de aclarar que no le gusta «prometer cosas que no dependen de mí o del equipo, prefiero centrarme en entrenar bien y hacer las cosas lo mejor posible. Hay que hacer bien las cosas que dependen de uno, y las cosas que dependen más de la competición está bien soñar con ellas pero no prometerlas».

Es por ello que, al margen de desvelar públicamente ese ambicioso deseo, Pedro Martínez espera en este 2017 sobre todo «mejorar lo que hicimos en 2016 y llegar a nuestro máximo tanto a nivel individual como colectivo. Esos son los objetivos más importantes que tenemos». Las sensaciones, en este sentido, invitan al optimismo ya que, como él mismo confiesa, «son iguales que el año pasado». «El año pasado a estas alturas estábamos de maravilla. Esta temporada estamos un poquito peor porque hemos perdido más partidos pero la dinámica de trabajo es la misma y confío en que estaremos bien. El año pasado estábamos en una dinámica de resultados excelente y yo tenía las mismas sensaciones que ahora, luego las cosas fueron como fueron, en algunas competiciones mal, en otras regular y en otra pienso que bien aunque no consiguiéramos ningún título».

Y es que para el entrenador del Valencia Basket «no todo es ganar». «A todos nos gusta ganar pero solamente gana uno y es muy difícil, si no más clubes hubieran conseguido ganar títulos. Eso es muy complicado. Entonces con lo que hay que comprometerse es con el día a día y no con el futuro, no con los títulos porque eso depende de muchos factores y no todos se pueden controlar», explicó el preparador catalán. Por otra parte, y aunque considera que lo ideal es poder contar siempre con la plantilla al completo para poder crecer a lo largo de la temporada, develó que también tiene «el problema de conseguir que todos los jugadores se sientan importantes».

«Es algo difícil porque no hay minutos para que todos se sientan así, pero ese es un poco el reto que tenemos los entrenadores. Que cuando jueguen se sientan importantes aunque no sean lo minutos que les gustaría y sobre todo que el equipo esté por encima de cualquiera. Si tenemos una plantilla larga debemos potenciar el equipo. No podemos esperar que tres jugadores jueguen bien y el resto regular porque así seguro que perdemos potencial», insistió Pedro Martínez, al mismo tiempo consciente de que «las lesiones forman parte del camino y no puedes lamentarte mucho».

Eso sí, el técnico espera y desea no tener que volver a hacer frente a una lesión «como la de Sam Van Rossom del año pasado. Una lesión de larga duración, de esas que realmente son malas. Lo importante de las lesiones, cuando las haya, es solventarlas con el equipo. Lo que sí espero es no volver a tener lesiones de larga duración sobre todo por el bien de los jugadores».