Kravtsov se pierde por lesión el arranque del Top 16 en Zagreb

Importante contratiempo para el Valencia Basket de cara al inicio del Top 16 de la Eurocup en Zagreb. Y es que Viacheslav Kravtsov será baja para el choque de este miércoles ante el Cedevita debido a un bloqueo de la musculatura dorso-lumbar en su espalda. "Tenemos la baja de Kravtsov. No va a viajar por unas molestias en la espalda. Parecía que era una cosa poco importante pero cada día estaba un poquito peor y ahora está parado", confirmó el técnico Pedro Martínez.

"Está tocado desde la semana pasada. Ya se perdió entonces un entrenamiento pero no parecía que fuese nada importante y que simplemente bajando el ritmo de entrenamientos iba a solucionarse. El otro día contra el Manresa notó molestias, por eso le reservamos y prácticamente no jugó. Al día siguiente no entrenó y con eso pensábamos que iría mejor pero no ha sido así. Por eso ahora hemos decidido pararloe indefinidamente para ver si con el descanso se supera pese a no tener nada grave. No obstante, ahora mismo no puede ni entrenar ni jugar", se lamentó el preparador taronja, consciente de que su ausencia puede condicionar mucho el encuentro.

"Es un contratiempo muy importante porque ellos tienen dos jugadores en la posición de cinco que se hacen grandes y juegan mucho para ellos", explicó Martínez, que no obstante quiso ser positivo y "pensar que el equipo encontrará las soluciones. Tenemos el precedente de cuando se lesionó Dubljevic que tuvimos muy buenos resultados con cuatro jugadores interiores y ahora hemos de pensar lo mismo. Que el equipo va a tener una buena respuesta y que los jugadores que están sanos van a sacar las cosas adelante y que vamos a seguir siendo competitivos".