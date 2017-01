Miki Vukovic: "Un jugador ahora cuesta lo que toda mi plantilla"

Mucho han cambiado las cosas desde que allá por 1995 Miki Vukovic cogiera las riendas del Pamesa Valencia. Lo hizo en un momento muy delicado, con el equipo recien descendido a la Liga EBA y una plantilla cargada de juventud y sin apenas experiencia al máximo nivel. «Ahora el club está en disposición de pelear con los mejores. Yo tenía a jóvenes de entre 18 y 21 años, pero era un proyecto muy interesante. Me ficharon para entrenar en ACB pero aún así, tras el descenso, acepté trabajar para devolver al club a ese lugar. Tenía mucha confianza y lo conseguimos», recordó el técnico serbio.

Fueron cinco campañas en las que el club inicio su despegue y que, con la perspectiva del tiempo, han convertido a Vukovic en una leyenda para la afición taronja. El histórico homenaje del pasado jueves en La Fonteta es el mejor ejemplo. "Fue muy emocionante. No me esperaba tanto, me emocioné mucho, ya han pasado años y son muchos los recuerdos que pasaron por mi cabeza", indicó a SUPER antes de "agradecer a la afición su ovación, les salió del corazón. No pararon de aplaudir hasta que me fui de la pista. Quiero dar las gracias también a Maluenda, Luengo, César Alonso, Miguel Maeso y Fernando Jiménez por acompañarme en este acto. Siempre estuvimos juntos en mi etapa en el club, al igual que Pablo Martínez o Alfonso Castilla, sin olvidarme del doctor Jorge Mora que ya no está con nosotros".

Mención especial también para Juan Roig, al que volvió a entregarle de forma simbólica la Copa del Rey ganada en Valladolid en 1998 y que "ha apostado un montón de dinero y su esfuerzo personal para tener baloncesto masculino de nivel en Valencia". Algo que ha llevado a que haya «mucha diferencia respecto a cuando yo llegué al club. Empezando por el pabellón, que ahora es una preciosidad. Cuando yo empecé había una pista de atletismo e incluso las ventanas de arriba del todo estaban rotas. En invierno era horrible entrenar». Eso, por no hablar también del presupuesto. "No tiene nada que ver. Un jugador ahora cuesta lo que toda mi plantilla. Ahora se mueve mucho más dinero y el club está mucho mejor organizado. Todo es muy profesional, cada uno hace su trabajo y todo funciona perfectamente", destacó.

En este sentido, el preparador balcánico no dudó en colocar a la entidad valenciana entre las más punteras a nivel continental. "En este momento el Valencia Basket es un club muy serio en su organización, hay muy pocos clubes en Europa que estén a su altura y a su nivel. Esto es de gran valía cuando quieres fichar a un jugador. Todos quieren venir a jugar aquí incluso ganando un poco menos de dinero porque saben que es un lugar que inspira confianza y están seguros", desveló Vukovic.

Algo que espera se vea correspondido en breve también con grandes resultados deportivos. "El equipo tiene muy buen nivel de trabajo. Hace muchos años que conozco a Pedro Martínez, tiene mucha experiencia en todo, también en el mercado y sabe muy bien del nivel de los jugadores. El éxito ahora depende sólo de algunas cositas como no tener lesiones en momentos clave o tener un poco de suerte cuando estás peleando por lo máximo", indicó Vukovic, para el que "sería fantástico lograr un título en el 30 aniversario del club. Está la Copa del Rey, la Eurocup o la Liga Endesa?.pienso que algo se va a conseguir".

No obstante, si hay que elegir, el ´Maestro´ sabe muy bien donde apostar. "De todas las competiciones la que veo más factible es la Eurocup. En la liga y la Copa del Rey hay muchos clubes con aspiraciones y que están creciendo. No sólo está el Real Madrid y el FC Barcelona, también están el Unicaja, Baskonia, Gran Canaria, Bilbao... Hay muchos equipos que pueden hacerle daño a los grandes", matizó.

Ahora bien, aunque opina que "el equipo está bien configurado", también puntualizó sobre algún detalle que podría ser clave a la hora de luchar por los títulos. Y es que, a su juicio, "tal vez falte algo más de fuerza bajo el aro. Por fuera el equipo está muy compensado aunque echo de menos un alero alto con buen nivel". Palabras que, viniendo de un icono del Valencia Basket, habría que tener muy en cuenta.