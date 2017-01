"UCAM Murcia es un equipo muy sólido en casa"

El entrenador de Valencia Basket, Pedro Martínez, ha señalado antes de partir este sábado hacia Murcia para afrontar el partido de la jornada 16 de la Liga Endesa ante el UCAM (domingo 8, 12:30h, Palacio de los Deportes, Movistar+ dial 192) que "no estamos pensando ahora mismo en clasificaciones o en ser cabeza de serie para la Copa, simplemente en jugar el mejor partido posible y sacarlo adelante ante un rival que en su casa es tremendamente sólido, que juegan con muchísima energía y que tienen una plantilla de calidad. Obviamente sabemos que no va a ser nada fácil".



Sobre su rival del domingo, el técnico taronja considera que el murciano "es un equipo que ofensivamente tiene muchísimo talento. Campazzo es su líder y es un jugador que les de muchísima personalidad y técnica, porque es un jugador técnicamente muy bueno. No solamente es Campazzo, tienen un juego interior muy bueno, con jugadores como Antelo o Radovic que pasan un poco más desapercibidos porque están estadísticamente por detrás de Faverani o de Campazzo, pero es un equipo con mucha capacidad ofensiva".

El pívot ucraniano Slava Kravtsov se ha subido al autobús con el resto de sus compañeros, aunque tiene difícil poder ayudar el equipo en el encuentro del Palacio de los Deportes de Murcia por sus problemas de espalda. En palabras del propio Pedro Martínez "Slava aún no ha entrenado con nosotros. Vamos a ver cómo van las próximas horas pero en principio no creemos que llegue".