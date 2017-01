Victoria en Murcia con un nuevo final de infarto

Facundo Campazzo (d) con el balón ante Antoine Diot (i) y Will Thomas (c).

Facundo Campazzo (d) con el balón ante Antoine Diot (i) y Will Thomas (c). EFE/Edu Botella

Nueva victoria del Valencia Basket, muy trabajada, y repitiendo con otro final de infarto. Al igual que el miércoles en Zagreb ante el Cedevita, el mejor hombre del UCAM Murcia, Facundo Campazzo se vistió de Ryan Boatright para errar el triple que pudo forzar la prórroga sobre la bocina. De nuevo el equipo supo sufrir y aprovechar sus opciones para llegar al tramo final con ventaja y acabar sumando su undécima victoria en la Liga Endesa. Victoria que prácticamente le coloca como cabeza de serie para la Copa del Rey.

Muchos errores en ambos equipos al inicio, sobre todo en u Valencia Basket que no terminaba de acertar desde el perímetro. Casi tres minutos tardaron los de Pedro Martínez en anotar su primera canasta... y tuvo que ser desde la pintura tras varios lanzamientos errados desde fuera. El 2+1 de Dubljevic llevó al pívot montenegrino a asumir todo el protagonismo ofensivo en los minutos posteriores. De hecho, los ocho primeros puntos del equipo serían suyos (6-8; min. 5).

La entrada de Radovic, sin embargo, dio nuevas soluciones a los locales, que hasta ese momento estaban teniendo muchos problemas para superar la defensa taronja. El parcial de 8-0 (14-8; min. 6) obligó a Pedro Martínez a solicitar su primer tiempo muerto para frenar la sangría y buscar más opciones ofensivas al margen de Dubljevic. Estas llegarían de la mano de Sato y Will Thomas, los primeros en anotar en el Valencia Basket más allá del balcánico.

Los valencianos parecía que empezaban a cogerle el pulso al choque, sobre todo tras anotar su primer triple (1/9 por entonces). El parcial de 7-16 les daba de nuevo la delantera en el marcador aunque ni mucho menos logró romper el equilibrio y las alternancias en el mismo (21-24; min. 13). Gran parte de culpa la tuvo Facundo Campazzo, cuyas meritorias acciones dieron alas a su equipo durante muchos minutos. También porque el Valencia Basket no terminaba de estar fluido en ataque, y eso impedía un mayor distanciamiento en el electrónico. Afortunadamente, dos triples consecutivos de Thomas y Rafa Martínez dieron un pequeño respiro antes de llegar al descanso (35-38; min. 20).

El paso por los vestuarios permitió a los de La Fonteta pulir algunos detalles que les hicieron mover mejor el balón en ataque. La consecuencia fue un parcial de 0-6 que puso la máxima renta en el luminoso (35-44; min. 22). No se rendiría tan pronto el UCAM Murcia, que entre Baron y Campazzo le dio la vuelta a la situación (52-49; min. 27). El encuentro volvía a estar en un puño tras el ajuste defensivo de los de Quintana pero lo peor es que las sensaciones en los valencianos no terminaban de ser positivas. Los errores se acumulaban uno tras otro pero, afortunadamente, el cuadro local no fue capaz de castigarlos para abrir hueco antes del último acto (55-56; min. 30).

Dos pérdidas, tres faltas cometidas y un parcial encajado de 6-0 (todos los puntos de Faverani) fueron la tarjeta de presentación del Valencia Basket en el primer minuto de este decisivo tramo del partido (61-56; min.31). Había que reaccionar y hacerlo cuanto antes porque el tiempo comenzaba a correr en contra de los intereses taronja. Costó un mundo pero cuando peor estaban las cosas emergió la figura de Bojan Dubljevic para sellar, junto a un triple de Sato, un providencial parcial de 0-8 (69-73; min. 37).

Era el día para la segunda unidad, con hombres como Sastre, Thomas, Oriola o Sato erigidos en protagonistas debido a la falta de pegada de otros hombres que suelen asumir mayor anotación, salvo Dubljevic. Fue precisamente él el encargado de certificar el triunfo final con dos tiros libres y dos rebotes clave en defensa (71-76; min. 39). El UCAM siguió sin anotar en la jugada siguiente, pero llegaría un error de Sato y los tiros libres de Pocius, contrarrestados por uno de Diot a falta de 25 segundos (73-77). Campazzo anotó acto seguido (75-77) con sólo 20 segundos por jugarse.

Apenas un segundo transcurrido y la falta sobre Diot se tradujo en dos tiros libres para Diot. Sólo anoto uno (75-78). Afortunadamente, en la última jugada, y al igual que el miércoles en Zagreb, Campazzo ejerció de Boatright y erró el triple que pudo haber forzado la prórroga.



FICHA TÉCNICA

75. Universidad Católica de Murcia Club Baloncesto (18+17+20+20): Campazzo (20), Baron (11), Rojas (3), Antelo (6) y Delía (4) -cinco inicial-, Benite (2), Llompart (2), Radovic (10), Faverani (12) y Pocius (5).

78. Valencia Basket Club (14+24+18+22): Diot (4), Rafa Martínez (8), San Emeterio (2), Sikma (4), Dubljevic (20) -cinco inicial-, Thomas (10), Van Rossom (-), Sato (10), Vives (-), Oriola (9) y Sastre (11).

Árbitros: Daniel Hierrezuelo Navas, José Ramón García Ortiz y Juan de Dios Oyón Cauqui. Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimosexta jornada de la Liga Endesa que se disputó en el Palacio de los Deportes de Murcia ante 5.543 espectadores. EFE 1010051