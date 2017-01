Pedro Martínez: "Si jugamos al cien por cien podemos llegar lejos"

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martinez, confirmó este martes que Viacheslav Kravtsov, baja en los encuentros ante el Cedevita Zagreb y UCAM Murcia por unos problemas en la espalda "está bien, superando ya su problema físico. Ayer y hoy ha entrenado con normalidad y salvo una recaída estará para el partido pese a que aún debe recuperar algo de ritmo". El preparador catalán se congratuló de tenerle de vuelta ya que eso aumenta sus opciones a la hora de defender a Kikanovic.

El pívot bosnio, cuyas características no son de 'cinco' puro, es el mejor hombre del Alba Berlín y también está de vuelta tras haber sido baja en los últimos tres encuentros. "Es su jugador más determinante y es muy difícil de defender porque tiene muchos puntos. Es un 'cuatro y medio' y tiene diferentes características a Kravtsov, con más movilidad. Es muy peligroso y deberemos prestarle atención, pero no sólo a él", indicó Pedro Martínez, contento con la defensa de su equipo en los últimos partidos pero al que pide un poco más sobre la cancha.

"Es un tema de equilibrio, no sólo defensivo. Esa es la línea en la que nos tenemos que mover", aseguró, al tiempo que explicó que "hay un cosa clara y es que si jugamos al 100% estamos bien. Ahí tenemos siempre opciones de ganar, al 90% menos, y si jugamos al 80% muy pocas. Esa es nuestra horquilla. Vamos a ver jugando al 100% hasta donde podemos llegar, yo creo que lejos". Sin embargo, considera que alcanzar ese máximo y mantenerlo no siempre es factible. "Depende del día porque supone un esfuerzo para todos. Estar siempre al 100% no es fácil porque la tendencia es a relajarte. Es humano y nos pasa a todos. A veces depende del cuarto, del jugador y eso nos resta. También en los entrenamientos porque juegas como entrenas".

Volviendo al encuentro de este miércoles en la Eurocup ante el conjunto germano, el entrenador del Valencia Basket insistió en que "nuestra motivación es clasificarnos para la siguiente fase sabiendo que estamos en un grupo complicado y con la preocupación de jugar un buen partido contra un rival que cuenta con tres o cuatro jugadores capaces de generar mucho juego para los demás. Debemos mentalizarnos para un partido complicado, y a ver si con la energía de la afición y tras haber ganado al Cedevita podemos sacar el partido adelante". "Es un grupo de muy pocos partidos y todos tienen un peso muy grande. Conseguimos una victoria fuera la pasada semana, es muy importante pero ahora hay que consolidarla en casa", insistió.

Por último, eso sí, dejó escapar que el auténtico objetivo es pasar a cuatros como primeros de grupo para así tener el factor campo a favor. "Si ganamos tres partidos en casa y uno fuera creo que te clasificas, pero lo harías como segundo. Lo firmaríamos porque es mejor ser segundo que tercero pero el objetivo es ser primero de grupo para tener el factor cancha en cuartos. Sin embargo ahora no podemos pensar en eso", concluyó.