El Valencia Basket sufre para sumar su segundo triunfo en el Top16

El Valencia Basket ha hecho los deberes y, con sufrimiento, se ha impuesto al Alba Berlín por 85-80 y ha sumado su segunda victoria en dos partidos del Top16 de la Eurocup. Con el triunfo, el cuadro 'taronja' se jugará la primera plaza del grupo en los dos siguientes partidos contra Unicaja, que también suma dos victorias.

Ha arrancado el partido con un tapón de Gaffney sobre Dubljevic, que de nuevo ha comenzado en el cinco inicial ante la falta de ritmo de Kravtsov, baja los dos últimos partidos por lesión. Los cinco primeros puntos han sido 'taronja', con una canasta del propio 'Dubi' y un triple de Guillem Vives, titular este miércoles por delante del habitual Diot. El primer cuarto ha estado marcado por diferentes parciales de ambos equipos, pero siempre con el Valencia Basket por delante en el marcador. Un 14-5 mediado el periodo ha sido la máxima ventaja de un cuarto que ha terminado 24-20 con Dubljevic como máximo anotador 'taronja' con 7 puntos.

Al inicio del segundo cuarto los alemanes han tomado su primera ventaja del partido fruto del poco cuidado del balón que han tenido los de Pedro Martínez. La agresiva defensa de la línea exterior del Alba de Berlín le ha hecho sumar varias canastas al contraataque y, con 26-27 en el marcador, los 'taronja' han tenido que utlizar su primer tiempo muerto. No ha servido de mucho, pues la sangría de pérdidas ha continuado producto de la presión a toda cancha del Alba. El equipo visitante se ha colocado 28-35 en el marcador con un gran acierto desde la línea de tres puntos, pero un 3+1 y una bandeja de Rafa Martínez han cortado el parcial han devuelto al Valencia Basket al partido tras unos minutos de desconexión. En el tramo final de este segundo cuarto ha aparecido por primera vez Kikanovic, la gran estrella del Alba y que había estado perfectamente defendido por los de Pedro Martínez. Su conexión con Siva ha permitido a los alemanes seguir anotando, pero el cuadro 'taronja' ha cuidado mejor el balón y ha conseguido igualar de nuevo la contienda, dejando el marcador en 46-43 al descanso.

Tras el paso por vestuarios el partido ha comenzado con una falta antideportiva sobre Bojan Dubljevic que ha dado al Valencia Basket una ventaja de siete puntos que ha ido administrando en el inicio del tercer periodo. El pívot y San Emeterio han tomado las riendas en ataque y, con 13 puntos cada uno, lideraban en ese momento el encuentro en anotación. Aún así, el Alba de Berlín conseguía mantenerse en el encuentro gracias al acierto de Kikanovic. Con esa dinámica ha transcurrido el resto del tercer cuarto, que ha finalizado como había empezado, con una falta antideportiva de los alemanes que ha aprovechado el Valencia Basket para colocarse con una ventaja de dobles dígitos tras un triple de Joan Sastre (68-58).

Ese parcial final parece haber sido la puntilla para el Alba Berlín. Especialmente cuando el último cuarto ha comenzado también con otro parcial, de 5-0 para los de Pedro Martínez, que ha colocado el +15 en el marcador (73-58) tras otro triple de Sastre, muy enchufado en estos minutos, con tapón espectacular incluido a Peyton Siva en un contraataque. Desde ese momento, el Valencia Basket ha bajado el ritmo de juego, tratando que el tiempo corriera lo más rápido posible y el Alba parecía no tener armas para volverse a meter en el partido. Sin embargo, un par de triples de los alemanes les han acercado de nuevo a siete puntos a falta de tres minutos, obligando a Pedro Martínez ha pedir un tiempo muerto para detener el acercamiento visitante. De poco a servido, pues otras dos canastas del Alba han puesto el partido en una sola anotación (80-77). Todo por jugar y menos de dos minutos para el final. Momento en el que Sikma ha anotado una crucial canasta al final de la posesión, que parecía sentenciar el choque, salvo que Atsur se tenía guardado un triple que ponía el marcador en 82-80. Quedaban 30 segundos, atacaba el Valencia Basket, que ha perdido el balón y ha dejado solo a Gaffney al contraataque. Sin embargo, el jugador del Alba no ha conseguido anotar y ha dejado el partido en manos de los tiros libres 'taronja'. Ahí los de Pedro Martínez no han fallado y se han llevado un triunfo por 85-80 crucial para la clasificación para los cuartos de final.