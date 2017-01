Pedro Martínez: "Tenemos las orejas de punta de cara a este partido"

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, aseguró en la previa del encuentro ante el Unicaja de la tercera jornada del Top 16 de la Eurocup que "será un partido igualado, como el que jugamos allí, no creo que sea diferente. Son un gran equipo, sabemos que podemos perder y que nos pueden eliminar, lo que no queremos es que pase ni damos por hecho que vaya a pasar".

Es por ello que el técnico taronja advirtió que "debemos acordarnos del año pasado,que en este momento estábamos en esta misma situación y nos eliminaron. El dato está ahí y tenemos las orejas de punta de cara a este partido. No sirve de nada lo hecho. Ahora tenemos dos partidos seguidos contra el equipo más fuerte del grupo, que también lleva dos victorias y lo que pase en estos dos encuentros será decisivo para la clasificación. En este partido no quedaremos eliminados pero puede marcar mucho".

Al hilo de este análisis puntualizó también que "el que gane este partido, salvo catástrofe que no pasará, estará clasificado. Otra cosa es la posición. Es un grupo muy corto, que lo carga el diablo y cada error cuesta mucho de recuperarlo". "Si perdemos no será por falta de respeto al rival. Somos conscientes de donde vamos y las dificultades", destacó el preparador catalán.

Por otra parte, y respecto al estado de Pierre Oriola, que fue baja en el encuentro del pasado domingo ante el Movistar Estudiantes debido a un proceso gripal, confirmó que el pívot "va a viajar pero de cuerpo presente. Se ha levantado hoy de la cama y ha hecho el calentamiento pero poco más. A ver si mañana está mejor, es cuestión de días que esté bien pero no sabemos cuantos". Otro que tampoco se ejercitó este martes con el equipo fue Antoine Diot, que sin embargo si que parece que llegará a tiempo al partido. "Tiene unas molestias que no son invalidantes, pero hemos preferido que no entrenara para evitar que fueran a más. Creo que jugará", explicó Pedro Martínez.