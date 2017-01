El Valencia Basket ya es líder de grupo tras vencer al Unicaja

Un sólido Valencia Basket, sobre todo tras el descanso, conquistó este miércoles el liderato del grupo H en la Eurocup tras una meritoria victoria en el Martín Carpena de Málaga. La victoria ante el Unicaja por 70-78, además, deja la clasificación para los cuartos de final a sólo un paso. Es el noveno triunfo consecutivo de los taronja en el torneo continental, de los cuales tres pertenecen a este Top 16 donde es el único equipo de su grupo que permanece invicto.

Mal empezaron ya las cosas para el Valencia Basket que, tras pérdidas consecutivas, se vio con una importante desventaja a los dos minutos (8-0; min. 2). Sería una constante en los minutos posteriores pues el equipo de Pedro Martínez no lograría ponerse por delante en el electrónico hasta el tercer cuarto. El equipo no funcionaba en ataque ni, lo que es peor, en defensa, y el preparador catalán se vio obligado a parar el choque en busca de soluciones. Lo intentó con las rotaciones pero era cada vez más evidente que sin un cambio de actitud defensiva habría poco que hacer (23-12; min. 8). Le costó entenderlo al equipo, pero a base de mucho trabajo logró por fin frenar a su rival y, tras un parcial de 0-7, estrechar el cerco al final del primer cuarto (23-19; min. 10).

El intercambio de triples marcó el arranque del segundo acto. El conjunto taronja, gracias al acierto de Dubljevic y Thomas, logró colocarse a un punto del Unicaja (28-27; min. 13). Sin embargo, la cosa no pasaría de ahí. Gran parte de culpa la tuvo la exhibición desde el 6,75 de Jamar Smith, autor de 17 puntos al descanso con 4/4 en triples (su equipo acabó con 9/11 con un 82% de acierto). Ese estratosférico porcentaje lastró mucho los intentos de remontada de los valencianos, que remaban y remaban esperando su oportunidad (38-36; min.15). Sus esfuerzos, sin embargo, eran del todo infructuosos. Y es que el déficit en la pista era grande, sólo con Dubljevic, Sato y Sastre al nivel que exigía el partido (48-41; min. 20).

El Valencia Basket necesitaba de la implicación de más efectivos, y principalmente de un plus en su intensidad en la cancha. Así lo entendió el equipo, que tras el paso por los vestuarios sufrió una metamorfosis que dejó completamente ´helado´ a su rival. Los de La Fonteta elevaron su nivel de agresividad en la pista y le dieron una marcha más al partido. El Unicaja, totalmente descolocado, no salía de su asombro. Ni siquiera el tiempo muerto de Joan Plaza, casi a la desesperada, arregló la situación. El atasco en las filas malagueñas era absoluto, circunstancia que el Valencia Basket aprovechó para darle la vuelta al encuentro tras sellar un terrorífico parcial de 0-13 liderado por un ahora infalibre Will Thomas (48-54; min. 26).

Casi siete minutos tardaron los andaluces en anotar su primera canasta de la segunda mitad. Como no podía ser de otra manera fue un triple, en esta ocasión obra de Waczynski. El Valencia Basket ni se inmutó. Continuó haciendo dura su defensa, convirtiendo cada ataque del Unicaja en una pesadilla y golpeando ofensivamente a la mínima oportunidad. En esta ocasión era Diot el encargado de poner la puntilla, que unido a un triple de Sato casi sobre la bocina del cuarto dejaba todo muy de cara en los últimos minutos (57-68; min. 30).

Los valencianos arrancaron el último acto con su máxima renta en el luminoso tras el 9-27 del cuarto anterior (+11). El Unicaja sabía que tenía que dar un paso adelante si quería tener alguna opción y lo hizo poniendo su defensa al nivel de la de su rival. El partido se equilibró, se volvió más duro y trabado, y eso perjudicó al Valencia Basket, que sólo había anotado un punto en casi cinco minutos (63-69; min.35). Pedro Martínez optó de nuevo por dar entrada a Antoine Diot con la misión de descongestionar al equipo en ataque. Pero ni por esas. Las pérdidas se acumularon y el rebote ofensivo de los locales hizo mucho daño.

Pero el Unicaja, afortunadamente, también dejó de anotar y eso permitió llegar con ventaja a los últimos dos minutos (66-71; min. 38). Era el momento de jugarse el todo por todo. Aparecieron Dubljevic y San Emeterio para responder a la canasta de Nedovic y dejar la renta siete puntos arriba a 1:07 del final (68-75). Todo un mundo que el equipo malagueño iba a tratar de exprimir la máximo. Pero el Valencia Basket no se dejó sorprender, mantuvo la calma y supo cerrar el partido con solvencia cuando tocaba.

- Ficha técnica:



70- Unicaja (23+25+9+13): Díaz (5), Nedovic (11), Waczynski (12) Brooks (7), Ndiaye (-)- cinco inicial- Fogg (1), Díez (3), Smith (17), Lafayatte (2), Suárez (4), Musli (8).



78- Valencia Basket (19+22+27+10): Vives (-), Martínez (-), San Emeterio (4) Sikma (3), Kravsotv (7)- cinco inicial- Van Rossom (7), Sato (11), Dubljevic (9), Diot (9), Oriola (-), Sastre (13) y Thomas (15).



Árbitros: Koromilas (GRE), Romano (ISR) y Fritz (GER). Señalaron técnica al entrenador del Unicaja Joan Plaza, en el minuto 33.



Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada del grupo H del Top-16 de la Eurocopa disputado en el Martín Carpena de Málaga ante 5.578 espectadores. El Unicaja homenajeó al malagueño Pablo Ráez, que lucha por recuperarse de una leucemia.