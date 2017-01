Asalto al líder y al récord blanco

El Valencia Basket se ha convertido en uno de los rivales más incómodos para el Real Madrid en los últimos años y este domingo, los de Pedro Martínez tendrán un doble incentivo para seguir agrandando sus buenos números en sus últimas visitas a Madrid.

Y es que además de poder empatar a victorias con el líder de la Liga, los taronja tienen la oportunidad de romper el récord de victorias locales del Real Madrid en Liga, ya que los de Pablo Laso encadenan ya más de un año sin perder como local después de que fuera derrotados por última vez el 27 de diciembre de 2015 ante el FC Barcelona Lassa. Por tanto, no perdió en todo 2016 y ha empezado 2017 con un triunfo ante MoraBanc Andorra. La racha madridista ya es de 25 victorias consecutivas en la Liga Endesa en el Palacio de los Deportes. Y su balance desde el inicio de la temporada 2015-16 es de 29-2.

Precisamente una de esas dos derrotas blancas llegó en la última visita en Liga Regular del Valencia Basket al WiZink Center, en la primera jornada de la temporada 2015-16, cuando el conjunto taronja se llevó la victoria por un marcador de 82-88. Justin Hamilton con 24 puntos y 6 rebotes junto con los 21 de Bojan Dubljevic y los 13 del capitán Rafa Martínez fueron decisivos para sumar el triunfo que suponía el comienzo de la racha de victorias del inicio de la temporada pasada.

Dos años antes el Valencia Basket se impuso también en su visita al Real Madrid por un espectacular 105-110, un partido del que aún quedan cuatro jugadores en la plantilla taronja: Sam van Rossom (11), Rafa Martínez (7), Romain Sato (17) y Bojan Dubljevic (11).



Bicentenario Van Rossom

El partido permitirá a Van Rossom cumplir 200 encuentros en la Liga ACB y el base belga quiere celebrarlo a lo grande, tal y como destacó ayer. «Sabemos que no va a ser fácil, ellos son uno de los equipos más fuertes de Europa y llevan más de un año sin perder en su casa. Pero estamos jugando muy sólidos fuera de casa, sacando buenos resultados y tenemos confianza en que si damos todo lo que tenemos y hacemos un partido casi perfecto podemos llegar con opciones al final y eso es lo que vamos a intentar».

Solo lamenta no haber llegado antes a estos 200 partidos –suma 91 con la camiseta del Valencia Basket–por culpa de las lesiones. «Estoy muy orgulloso, al final son ya siete años los que llevo en España. Aunque me hubiese gustado llegar a esta cifra un poco antes, la lesión que tuve el año pasado me costó muchos partidos. Estoy muy contento de llegar a esta cifra y espero seguir e ir a por más». Añadió, además que «el club ha hecho un esfuerzo para hacer una plantilla larga para intentar llegar lejos, a la final quizáa».