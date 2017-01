Pedro Martínez: "No podemos ir a Madrid pensando que las cosas no pueden salir bien"

Pedro Martínez, entrenador de Valencia Basket, ha señalado en la previa de la visita de su equipo a la pista del Real Madrid (domingo 22, 18:30h, WiZink Center, #0) que "más que quedarnos con los puntos fuertes del Real Madrid, que son obvios y conocidos, lo que tenemos que hacer es estar pendientes de los nuestros, que también los tenemos. No podemos ir a Madrid pensando que las cosas no pueden salir bien. Nosotros tenemos nuestras virtudes, tenemos nuestra calidad y lo que hay que hacer es confrontarlas con las suyas con buen ánimo e intentar hacer las cosas muy bien hechas, entendiendo que habrá momentos difíciles, porque todos los partidos los tienes y más contra un equipo de su calidad".

Sobre la buena respuesta en momentos delicados del equipo en sus últimas salidas, el técnico taronja mostró su esperanza en que "esto tenga continuidad. Cada partido es diferente y lo que hacemos bien en uno no quiere decir que lo vayas a hacer bien en el siguiente; y lo que haces mal tampoco. Hay que trabajar para mejorar y tener un espíritu positivo".

Martínez reiteró que lo que "me preocupa es que nosotros hagamos las cosas bien, que tengamos un buen acierto en la toma de decisiones, no perder muchos balones contra un equipo que tiene una defensa agresiva, leer bien su trabajo en defensa y hacer las cosas nuestras lo mejor que podamos".

El Valencia Basket visita el domingo una pista en la que el equipo local no pierde en Liga Endesa desde hace más de un año natural, aunque el técnico taronja recalca que "no es por la pista por lo que el Real Madrid no pierde. No pierden en casa porque tienen una grandísima calidad y porque hacen las cosas muy bien. Hemos de ir con buen ánimo, a hacer las cosas que dependen de nosotros lo mejor posible y a intentar ganar. Esperemos que sea un buen partido para el aficionado, que sea un buen espectáculo, que los equipos están bien y que sea un buen partido. Nosotros vamos obviamente con ganas de hacer las cosas bien pero a veces las cosas no te salen bien cuando juegas contra un equipo tan bueno y tan completo como es el Real Madrid".