El Valencia Basket se hunde tras el descanso ante el Real Madrid

El Valencia Basket se marchó con un sabor amargo del Palacio de los Deportes tras caer de forma clara por 85-71 ante el Real Madrid. Un rival al que tuvo contra las cuerdas durante toda la primera mitad pero ante el que se hundió por completo tras el descanso. Dos caras de una misma moneda de la que el cuadro taronja debe aprender y pasar página cuanto antes porque el miércoles vuelve a tener una auténtica final contra el Unicaja en la Eurocup.

Gran trabajo el que dejó el Valencia Basket durante toda la primera mitad, con una puesta en escena excepcional que comenzó a crear las primeras dudas en las filas locales (2-11; min. 3). El conjunto taronja, muy sólido en defensa, estaba leyendo el partido de manera impecable en ataque y eso era algo a lo que el Real Madrid no está muy acostumbrado. Pese a ello, el equipo de Pablo Laso reaccionó con un parcial de 8-0 en poco más de un minuto (10-11; min. 4), lo que llevó a Pedro Martínez a introducir las primeras rotaciones.

El preparador catalán quería un ritmo de partido alto. El Madrid venía de jugar en Kaunas (Lituania) hace menos de 48 horas en la Euroliga y ese era un factor que había que intentar aprovechar. Con los cambios los taronja recuperaron intensidad para mantenerse firmes en el electrónico y, poco a poco, recuperar el control sobre un partido que, en algunas fases, se convirtió en un correcalles (16-24; min. 11).

El elevado número de pérdidas en ambos conjuntos antes del descanso así lo corroboraba, pese a que al Valencia Basket se le seguía viendo más entero que a su rival. Fue el momento en el que Rudy Fernández decidió asumir galones. Los puntos del escolta balear hicieron mucho daño e incluso estuvieron apunto de llevar a su equipo a culminar la remontada (29-30; min. 15), pero los ´blancos´ no encontraron muchas más soluciones ofensivas. Todo lo contrario que el conjunto taronja, que supo mantener la calma y buscar la mejor opción para evitar que su rival se pusiese por delante. Tanto es así que, de no haber sido por algunos errores desde la línea de tiros libres (9/12), la buena primera parte de los de La Fonteta hubiera quedado rubricada con una mayor renta al descanso (38-45; min. 20).

Tras el paso por los vestuarios el encuentro se endureció y el intercambio de golpes se convirtió en una constante. Ahí estuvo algo más acertado el Real Madrid, que tras varios intentos infructuosos logró ponerse por delante por primera vez tras un triple de Anthony Randolph (51-49; min. 26). Esto daría alas a los locales, ahora mucho más efectivos que el Valencia Basket (57-50; min. 27). Pedro Martínez, tras encajar un parcial de 17-5 en el cuarto, tuvo que pedir tiempo muerto para intentar devolver a sus hombres al camino correcto.

Pero los errores seguieron multiplicándose, también desde el tiro libre, y así se hacía muy difícil recuperar terreno. Sobre todo porque la ´pájara´ continuó prolongándose varios minutos más y el equipo acabó valorando -1 en el tercer cuarto. Fue el fin para el Valencia Basket tras recibir un parcial en contra de 26-8 (64-53; min. 30). La dificultad era máxima de cara al último acto y más teniendo enfrente al líder de la Liga Endesa.

Aún así Pedro Martínez intentó sorprender de inicio con Pierre Oriola, que no había jugado hasta ese momento en el partido. Sería el último cartucho para el equipo taronja, cuya falta de contundencia en el rebote dio la oportunidad a su rival de ´matar´ el partido con las segundas opciones (77-63; min. 34). Pese a ello, los taronja nunca arrojaron la toalla y tiraron de orgullo para intentar mantenerse vivos hasta el final (78-70; min. 37). La cosa, sin embargo, no pasó de ahí. Mención al margen merece el cambio de criterio arbitral tras el descanso, una más en los encuentros ante el equipo de Laso, que no dejó de protestar durante todo el choque...y que sólo fue advertido de posible técnica. Incluso ganando de 14 puntos en la penúltima jugada del partido seguía protestando a Rial. Imagen lamentable y que también acabó sacando de quicio al técnico taronja, Pedro Martínez. Pero cada cual y pese a que este domingo el Valencia Basket no perdió por los árbitros, que extraiga sus conclusiones, incluida la ACB.