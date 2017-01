Pedro Martínez explota contra el Real Madrid y los árbitros

Pedro Martínez abandonó muy enfadado el Palacio de los Deportes de Madrid tras la derrota ante el líder de la Liga Endesa en un encuentro en el que las airadas protestas locales a lo largo del mismo acabaron afectando negativamente al Valencia Basket tras el descanso. Y es que el técnico no entendió varias situaciones ni la presión a la que se sometió a los colegiados por parte del Real Madrid en un partido que no había tenido nada de extraño ni conflictivo, pero que Pablo Laso se encargó de calentar en el descanso con unas declaraciones fuera de lugar.

"En la segunda parte no hemos estado tan a gusto, no nos hemos pasado bien el balón y luego está la enorme presión a la que han sometido a los árbitros protestándolo todo en la primera mitad. Claro, como voy perdiendo pues lo protesto todo. Eso es algo que nosotros no lo podemos controlar, y los árbitros lo han acusado", indicó Pedro Martínez ante las cámaras de #0.