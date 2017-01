El Valencia Basket presenta una queja formal al departamento arbitral de la ACB

El base del Real Madrid Luka Doncic (c) juega un balón entre Rafa Martínez (d) y Guillem Vives.

El base del Real Madrid Luka Doncic (c) juega un balón entre Rafa Martínez (d) y Guillem Vives. EFE/Emilio Naranjo

Después de todo lo sucedido en Madrid el pasado domingo, el Valencia Basket necesita pasar página cuanto antes debido al importante reto que afronta este miércoles en la Eurocup. Eso sí, desde las altas instancias del club no lo van a hacer sin antes defender sus intereses hasta las últimas consecuencias. Eso significa, entre otras cosas, dejar claro su enorme malestar e indignación por lo acontecido en la última jornada de la Liga Endesa en el WiZink Center ante el Real Madrid.

La derrota, muy dolorosa por la forma más que por el fondo, ha escocido mucho en la entidad taronja, cansada de las actitudes poco deportivas del conjunto ´blanco´ y del beneplácito arbitral con el que cuenta desde hace años en la competición. Una opinión que comparte la práctica totalidad de los equipos de la Liga Endesa.

Es por ello que, en lugar de callarse y agachar la cabeza, el Valencia Basket decidió presentar este lunes un detallado informe al departamento arbitral de la ACB que dirige Paco Monjas para denunciar el cambio de criterio arbitral de la primera a la segunda mitad del partido y, sobre todo, la distinta vara de medir con la que los colegiados valoraron las acciones de uno y otro equipo tras el descanso. Un informe que está argumentado con imágenes y secuencias muy claras de todo lo sucedido sobre la cancha.

En esas imágenes, además, se pueden apreciar las palabras subidas de tono y las airadas protestas con las que el técnico del Real Madrid, Pablo Laso, y varios jugadores de su equipo, se dirigieron desde el banquillo a los árbitros durante todo el choque. Acciones que, según recoge el reglamento, debieron ser sancionadas pero que, de forma sorprendente, no fueron castigadas –únicamente Laso recibió una advertencia de técnica– por los árbitros del partido.

En este caso Antonio Conde, Fernando Calatrava y Jacobo Rial, que fueron claramente mediatizados e influenciados por esas continuas y desproporcionadas protestas de cara a la segunda mitad del partido. «En la segunda parte su defensa ha sido mucho más dura, no hemos estado tan a gusto y no nos hemos pasado bien el balón. Luego está la enorme presión a la que han sometido a los árbitros protestándolo todo en la primera mitad. ¡Claro, como voy perdiendo pues lo protesto todo!. Eso es algo que nosotros no podemos controlar, y los árbitros lo han acusado», indicó Pedro Martínez nada más acabar el encuentro ante las cámaras de #0.

La indignación y el malestar eran mayúsculos entonces, y aún lo son más después de haber revisado el video del partido. No obstante, no es el primer informe de este tipo que el Valencia Basket presenta esta campaña -se trata de una práctica habitual entre los clubes- ni tampoco el primero en estos últimos tiempos en los envites contra el Real Madrid. Y es que los encuentros ante el equipo ´blanco´ donde se les ha podido competir de tú a tú siempre han ido acompañados de polémica arbitral y un claro perjuicio para el Valencia Basket.