Pedro Martínez: "El banquillo ha dado mucha intensidad"

Clasificación

Estoy muy contento por el partido, la intensidad con la que hemos jugado, el ritmo, la actividad defensiva. Todos han empezado bien pero los cambios también han entrado con el clic mental bien puesto para sumar rápido. Ha habido buen ritmo, contragolpe,hemos reboteado bien, que es importante contra Unicaja. Estoy muy contento de ganar a un gran equipo y de sellar nuestra clasificación para la próxima fase.



Unicaja

Hasta la media parte sí ha sido igualado. Ganábamos de ocho, pero no era una diferencia justa. Han hecho una buena primera parte, pero Rafa ha metido un triple y ha roto un poco el partido. En el tercer cuarto se ha roto ya del todo el partido sorprendentemente, hay que ver la clasificación de la ACB con una victoria menos, clasificados para la Copa y creo que es anormal lo que ha pasado en la segunda parte.



Ambición

Espero que lo hayamos hecho porque los partidos duran 40 minutos y no hay que dejarse ir. Es una competición en la que los resultados de esta fase valen para la siguiente y es importante ganar cuantos más partidos mejor y el average cuenta. En la Liga solo vale para la Copa, pero no después, peor hay que intentar hacer las cosas lo mejor posible independientemente del resultado. Cuando se pierde de 15 no se puede tirar la toalla y cuando se gana de quince tampoco se puede relajar.



Comparativa con 2016

A nivel individual, los que estuvimos nos acordamos del año pasado y estamos más contentos, peor a nivel de equipo no hemos hecho ni la más mínima referencia a lo que hicimos el año pasado. Es una nueva temporada, con nuevos retos y objetivos, lo del año pasado forma parte de la historia y nosotros no somos historiadores. Hay cosas en juego y no puede ser que nos dé igual ganar que perder en los partidos que quedan. Además, hay Liga y tenemos que seguir fuerte.



Espíritu de equipo

No sé si ha sido el mejor partido defensivo de esta temporada, peor hemos tenido un punto de intensidad muy bueno con los jugadores que han salido del banquillo, con los siete que han entrado, que han estado muy metidos en el partido. A veces necesitan más para meterse en el partido. Si somos capaces de convencernos de que somos una plantilla larga, que todos son importantes y que da igual quién juegue, hay más posibilidades de repetir un partido así. Es fácil decirlo pero no hacerlo, a veces nos traiciona el entorno y miramos más lo individual que lo colectivo. Hay retos muy interesantes por delante y sería interesante pensar que el equipo está por encima de todo.