Pedro Martínez: "Herbalife Gran Canaria viene en buenísima dinámica, nos exigirá el máximo"

El entrenador de Valencia Basket, Pedro Martínez, ha señalado en la previa del partido de la jornada 19 de la Liga Endesa ante el Herbalife Gran Canaria (sábado 28, 18:30 horas, Fonteta, Movistar Deportes 1) que espera "un partido muy duro. Herbalife Gran Canaria es un equipo que ahora mismo está en una dinámica buenísima. Es un equipo muy atlético, el mejor equipo de la Liga en rebote ofensivo, con muchos jugadores capaces de tirar de fuera. Un equipo muy completo que juega muy bien y que realmente nos va a exigir nuestro máximo".

El equipo amarillo se llevó el primer título oficial de la temporada, la Supercopa Endesa, y tras un mal comienzo ha sumado diez triunfos en sus trece últimos partidos. Algo que el técnico taronja no dudó en recalcar: "Está siendo uno de los mejores equipos de la Liga. Obviamente tuvieron ahí una racha en la que perdieron cuatro partidos al principio pero creo que la explicación está en el impacto después de ganar un título oficial por primera vez, que es algo que mentalmente te lleva a que dejes de estar al 100%. Pero después de esos partidos están impresionantes. Han competido en todas las pistas y jugando muy bien".



El encuentro del sábado enfrentará a estos dos equipos algo menos de tres semanas antes de que estén citados de nuevo en los cuartos de final de la Copa del Rey. En opinión de Pedro Martínez, el encuentro del sábado "sí que influirá en el de Copa porque queda tan poco tiempo que el partido puede ser una referencia para lo que pueda pasar después, pero no necesariamente en el resultado. Desde luego el que gane mañana no va a ganar seguro el siguiente partido. No creo que nadie vaya a decir eso, ni nosotros ni ellos ni nadie. Son dos competiciones diferentes, habrá que ver cómo llegamos los dos equipos físicamente. Ahora están todos los jugadores y puede que de aquí a dos semanas haya algún jugador lesionado. Lo mejor es no pensar demasiado en lo que pueda venir en la Copa aunque realmente está cerca y pensar únicamente en el partido de mañana

El técnico taronja alabó la forma de jugar de su rival y señaló que "me gustaría tener la intensidad que tiene el Herbalife Gran Canaria. Es un equipo admirable en ese sentido, jugar con muchísima intensidad, muchísimo trabajo en defensa. En ese sentido, es el equipo de la Liga Endesa que más me gusta, en ese trabajo de jugar con intensidad, de su conectividad, de jugar con los hombres grandes, hacer dos contra unos en los bloqueos directos. Es un equipo excelente y nosotros en ese aspecto lo tenemos que ver como un ejemplo"