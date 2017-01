Pedro Martínez: "Debemos jugar bien porque es nuestra obligación"

Pedro Martínez, entrenador del Valencia Basket, admitió en la previa del choque de este martes ante el Cedevita Zagreb (La Fonteta / 20:30 horas) que "es indiscutible que ellos tienen todavía el objetivo de la clasificación y que se juegan más que nosotros. Eso normalmente es muy bueno para el que se juega más porque se prepara más. Nosotros debemos pensar que nos jugamos nuestra preparación para la Copa del Rey, para las próximas eliminatorias...y que la mejor manera de hacerlo es ganando. Debemos ver si queremos una preparación normalita o una buena, y para eso hay que ganar y hacer bien las cosas".

Sin embargo, al margen de esa preparación, el equipo si que se juega poder tener el factor cancha a favor en las futuras rondas de la Eurocup. Pese a ello, el preparador taronja aseguró que esto "no se lo he dicho a los jugadores y no se lo voy a decir, aunque evidentemente algunos lo conocen. Debemos jugar bien porque es nuestra obligación y es la mejor manera para lo que venga, sea lo que sea. Y no por lo que venga en tres meses, eso no creo que sea un buen argumento".

En este sentido, admitió que uno de los aspectos que tendrán muy en cuanta es la defensa sobre Ryan Boatright, autor de 37 puntos en el encuentro de ida en Croacia. "Fue brutal, también James nos hizo mucho daño. Pero firmó que meta 30 puntos y que ganemos. Debemos intentar defenderle mejor, pero me interesa más una buena defensa de equipo porque corremos el riesgo de descuidar a otros jugadores. Si tiene que meter que meta, no le vamos a regalar nada pero es un jugador difícil de defender", indicó Pedro Martínez, que también quiso poner en relieve el regreso de John Shurna a La Fonteta.

"Para todo el que lo conoce es una persona excepcional. Su último partido aquí, como él ya ha comentado, fue muy triste y muy duro por su grave lesión. Lo mejor es ver que está perfecto y ya está recuperado. Estamos contentos de que le vaya bien y preocupados por los triples que nos pueda meter", concluyó el técnico del Valencia Basket.