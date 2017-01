Sikma vuelve a sonreír en la pista

Luke Sikma está de vuelta. El ala-pívot estadounidense recuerda ya al jugador que tan buena impresión causó la pasada campaña después de unos primeros meses de competición en los que, sin una razón aparente, no le fue fácil encontrar su sitio en el equipo. «No empecé muy bien este año. Tuve un poco de bajón en mi rendimiento personal pero sabía que la temporada es muy larga. Trabajo cada día para mejorar y hacer todo lo que pueda para ayudar al equipo en la cancha», señaló a SUPER.

La sonrisa le delata. La ha recuperado junto a su juego, ese que resulta vital para el Valencia Basket por su inteligencia en la pista y, sobre todo, sus intangibles. Lo sabe, aunque admite que este inicio de campaña no ha sido fácil para él a nivel individual. «No me pasaba nada, no tenía ningún problema físico. Vine en la mejor forma este verano y tuve un par de partidos buenos al inicio de temporada, pero luego llegó ese bajón. Sobre todo he de agradecer a mis entrenadores y compañeros que siguieran dándome confianza y ayudándome cada día. Eso me facilitó todo muchísimo», explicó el de Bellevue.

Tanto es así que, en este momento, es el jugador más valorado de la plantilla en la Liga Endesa (10,7) sólo por detrás de Bojan Dubljevic (13,9). «Cada día estoy más cómodo y estamos más adaptados los unos a los otros. Antes habían nuevas piezas en el equipo y no fue fácil. Cada día estoy intentando mejorar. Hay días que las cosas salen bien y otros que no, pero lo importante es seguir trabajando día a día, y que sigamos ganando», indicó.

Eso es lo que pretenden también este martes en el partido de la Eurocup ante el Cedevita Zagreb. Pese a estar ya clasificados para cuartos de final como primeros de grupo los taronja necesitan vencer de cara a asegurarse el factor cancha en futuras rondas, y «sobre todo para mantener las buenas sensaciones, la buena línea del equipo y mejorar algunas cosas». «Para nosotros la Eurocup es una buena oportunidad aunque todos los partidos son igual de importantes. En todos queremos dar nuestra mejor imagen y no cambia nada ante el Cedevita», matizó el ala-pívot estadounidense.

Otro objetivo importante en menos de tres semanas es la Copa del Rey, donde se enfrentarán al Herbalife Gran Canaria, equipo al que vencieron este sábado con mucho sufrimiento en La Fonteta. «Este partido nos servirá. Sabemos que cuando les veamos en la Copa será igual de competido y luchado», dijo. En este sentido, advirtió que para vencerles por tercera vez esta temporada habrá que hacer «las mismas cosas o hacerlas aún mejor porque en la Copa los dos equipos subirán su nivel. Lo vimos el año pasado, que se metieron en la final tras ganarnos en cuartos».