El Valencia Basket demuestra su ambición ante el Cedevita

No hubo sorpresas. El Valencia Basket demostró ante el Cedevita Zagreb, al que superó por 71-58, que no está dispuesto a regalar nada en una Eurocup donde tiene grandes aspiraciones en la presente campaña. Pese a tener la clasificación para cuartos garantizada como primero de grupo, los taronja sabían que se siguen jugando mucho en este Top 16 de cara a asegurar el factor cancha en una hipotética semifinal o incluso final. Y más tras la victoria del Herbalife Gran Canaria en Krasnodar ante el Lokomotiv Kuban. Una oportunidad que no quisieron desaprovechar ante un rival que, durante muchas fases demostró ser un equipo muy peligroso, pero que en el tramo final fue incapaz de igualar el ritmo y calidad de los locales.

El Valencia Basket, al igual que el pasado sábado en el choque liguero ante el Herbalife Gran Canaria, entró en pista como un vendaval. Bien plantado en defensa y con un buen ritmo de partido, los valencianos apenas tardaron tres minutos en instaurar una renta importante en el electrónico (9-0; min. 3). Las buenas lecturas ofensivas ayudaron a poner tierra de por medio, aunque la decoración no tardaría en cambiar.

Lo que le costó exactamente a su rival anotar su primera canasta, obra de Kahlo Zganec.A partir de ese momento, con el ala-pívot croata y Miro Bilan como referentes, el Cedevita empezó a ver aro con mucha mayor facilidad. Lo previsible antes de empezar el encuentro. Al Valencia Basket, sin embargo,le costó encajar ese cambio de escenario. La precipitación y los errores se multiplicaron, lo que permitió al conjunto dirigido por Veljko Mrsic ponerse por delante.

John Shurna, ovacionado por La Fonteta al inicio del choque, pondría la puntilla en esos minutos con su efectividad ofensiva. El norteamericano, muy motivado en este encuentro, lideró un parcial de 8-25 (17-25; min. 13) que obligó a Pedro Martínez a parar el partido. El tiempo muerto llevó a reflexionar al equipo y también a algunas soluciones en ambas canastas. El Valencia Basket mejoró su defensa y, con mayor paciencia, buscó las opciones más fáciles en ataque.

Todo esto, unido a la irrupción de un excepcional Pierre Oriola, le llevó a dar un paso adelante para recortar las diferencias y equilibrar las fuerzas en los minutos siguientes. Es más, al descanso logró marcharse de nuevo un punto arriba en el electrónico (35-34; min. 20).

Consciente de todo lo que había sucedido en una extraña primera mitad, el Valencia Basket salió con otro chip tras el paso por los vestuarios. Gran parte de culpa la tuvieron Vives y San Emeterio, que le dieron otro aire al equipo al margen de una mayor intensidad. La situación pilló por sorpresa al Cedevita, incapaz ahora de contrarrestar los argumentos locales sobre la pista. El parcial de 17-4 (52-38; min. 26) dejó muy tocado al equipo croata, pero ni mucho menos hundido.

De ello se encargaron Katic y Bilan, que tras un par de buenas defensas volvieron a meter a los suyos en el encuentro (54-49; min. 28). Pedro Martínez decidió entonces, tras el buen resultado del segundo cuarto,dar entrada a Pierre Oriola para aguantar ese intercambio de canastas al que parecía condenado de nuevo el enfrentamiento en el tramo final (57-53; min. 33).

Golpeó primero ahí el Valencia Basket ya con Dubljevic en pista. Un 2+1 del montenegrino, unido a otra canasta de mérito de Sastre ante la defensa zonal del Cedevita, devolvió momentáneamente la tranquilidad (64-53; min. 34). Sería el principio del fin para el equipo croata, que aunque lo intentó hasta el final con un buen trabajo en la pintura, ya nunca lograría volver a ponerse por delante en el electrónico.

Ficha técnica:

71 - Valencia Basket (15+20+22+14): Diot (7), Rafa Martínez (-), San Emeterio (11), Sikma (8), Kravtsov (4) -cinco titular- Thomas (-), Van Rossom (2), Sato (4), Dubljevic (8), Vives (5), Oriola (13) y Sastre (9).

58 - Cedevita Zagreb (19+15+17+7): Boatright (8), James (2), Tomas (-), Zganec (4), Bilan (17) -cinco titular- Kruslin (2), Katic (7), Shurna (14), Begic (-) y Arapovic (4).

Árbitros: Shemmesh (ISR), Silva (POR) y Baumanis (LET). Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la quinta jornada de la segunda fase de la Eurocopa disputado en el pabellón de la Fuente de San Luis ante 6.300 espectadores.