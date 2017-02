Romain Sato ya es una leyenda en el Valencia Basket

Romain Sato es uno de los favoritos del público 'taronja' casi desde que llegó a Valencia. Su carácter competitivo dentro de la cancha y extrovertido fuera de ella le hizo ganarse las simpatías de la afición rápidamente, y cuatro años después es todo un ídolo para la parroquia de La Fonteta. Por eso, el partido del pasado martes ante el Cedevita era muy especial; y es que el 'Satismo' se ponía a 200. El 'Satismo' es un término acuñado casi desde su llegada al Valencia Basket en el verano de 2013. No tiene un significado concreto, pero viene a definir la 'devoción' que el público de La Fonteta tiene por él casi desde el primer día que lo vio. Un motivo de unión para los aficionados, pero también de orgullo para el propio Sato, cuya mujer en más de una ocasión ha utilizado en redes sociales. Por eso, el jugador se mostraba muy orgulloso de alcanzar una cifra tan importante de partidos jugados con la camiseta del Valencia Basket. «Estoy muy contento de ser parte de un club como el Valencia Basket. Jugar 200 partidos con un mismo equipo es grandioso, es un honor, estoy muy agradecido», aseguraba Sato después de alcanzar la efeméride en la victoria del pasado martes en Eurocup ante el Cedevita de Zagreb. Desde su llegada, Sato ha tenido muy diferentes roles en el equipo. Al principio, como referente ofensivo y defensivo. Con el paso del tiempo, menos presente en ataque pero manteniendo el listón en defensa. Ahora, a sus 36 años, quizá no tiene el depósito de combustible tan lleno, pero sigue demostrando que en los partidos grandes, cuando muchas muñecas se encogen, él aparece en su mejor nivel. «No me importa de forma específica mi rendimiento. Mis metas son las que tiene el equipo. Yo trato de aportar energía, defensa y todo lo que el entrenador necesite, y ayudar a mis compañeros en todo lo posible para ganar los partidos. Es lo que llevo haciendo durante toda mi carrera. Trabajar día a día y tratar de impulsar al equipo y a los compañeros. Todos aquí aspiramos a ser mejores cada día y a seguir dando pasos adelante, así que este es el objetivo común», aseguró Sato, quien con su partido 200 se coloca como el duodécimo jugador 'taronja' con más partidos.

El próximo al que tiene a tiro el centroafricano en esa lista es Sergio Coterón (210), mientras que más difícil tendrá alcanzar a Brad Branson (231), el último del top 10 de una lista que lidera Víctor Luengo con 643 partidos, seguido de Rafa Martínez con 486 y de Nacho Rodilla con 434. El otro jugador 'taronja' en activo que aparece en esta lista es el montenegrino Bojan Dubljevic, que pese a tener solo 25 años ya ha jugado un total de 232 partidos con el Valencia Basket.