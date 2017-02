Oriola: "Nuestro techo está donde queramos llegar"

El Valencia Basket quiere aprovechar el descanso en la Liga Endesa para continuar creciendo en su juego. El equipo está en una línea ascendente y, si en estos días libres de partidos logra dar otro paso adelante en la cohesión del grupo, las expectativas podrían comenzar a dispararse. «Nos queda mucho trabajo por hacer aún, tenemos algunas lagunas durante los partidos y tenemos que mejorar», aseguró Pierre Oriola a SUPER, que sin embaro matizó que «el techo lo pondremos nosotros, está donde queramos llegar».

«Si por algo se caracteriza este equipo es porque no tenemos un jugador que sobresalga por encima de los demás, cada día todos los jugadores aportamos y eso es muy importante. Ojalá que nuestro techo esté muy alto y podamos llegar muy lejos en todas las competiciones», indicó el ala-pívot catalán, para el que La Fonteta jugará un papel fundamental a la hora de afrontar las citas importantes.

«Es el factor más importante que tenemos y por eso es importante pensar ahora en el partido del Alba Berlín, para tener el factor cancha a favor en todas las eliminatorias. Esta gente al final es la que nos lleva, la que hace que en momentos difíciles nos crezcamos y podamos sacar los partidos adelante», aseguró el jugador taronja, que ahora sólo quiere pensar en el partido del próximo miércoles en Alemania. «No hay que tener presión, pero hay que ser consciente de que es muy importante porque de lograr esa victoria daríamos un golpe encima de la mesa y sería un paso clave de cara a próximas eliminatorias», señaló, además sabiendo que el cuadro germano no se juega nada en el envite.

Un partido, al igual que en todos los que restan esta campaña, en el que Oriola espera seguir poniendo su granito de arena por el bien del equipo. «Desde que llegué aquí sabía que no sería fácil. Hablé con el entrenador y me transmitió que pensaba que me podía hacer un hueco en el equipo. Juegue más o juegue menos mi actitud siempre va a ser la misma, voy a intentar aportar lo que me piden. A partir de ahí, habrán partidos que en números estaré mejor, y en otros habrán cosas que a lo mejor en la estadística no se ven reflejadas», explicó el de Tárrega, que no obstante admite que la posición en la que se encuentra no es nada sencilla.

«Es complicado porque hay compañeros que tienen más poder, que aunque cometan errores o tengan momentos de bajón son los jugadores franquicia. Y en mi posición tengo a uno que es uno de los más importantes y que necesitamos mucho como Dubljevic», subrayó Oriola, que insistió en que «es difícil porque mis oportunidades pasan por aprovecharlas y por hacerlo bien. Pero como digo, el rol desde el principio lo he captado perfectamente, sé lo que tengo que hacer y lo que tengo que aportar. Hay partidos que si las cosas van bien sigo en pista, pero si las cosas necesitan otro cambio para eso están los jugadores que realmente son importantes y son las estrellas del equipo».