Kravtsov: "Queremos ser los mejores del Top 16"

Slava Kravtsov, pívot de Valencia Basket, ha señalado antes de la salida de su equipo rumbo a Alemania para afrontar el último partido del Top 16 de la 7DAYS Eurocup en la pista del ALBA Berlín (miércoles 8, 20:00h, Mercedes Benz Arena, Teledeporte directo en web, desde 20:25h en TDT) que "para nosotros es muy importante tratar de conseguir el primer puesto del ranking, ser los mejores del Top16, y asegurar el factor cancha a favor en todas las eliminatorias de la Eurocup. Aunque sabemos que debemos pasar los cuartos para que sirva de algo. Además nosotros siempre que salimos a una pista lo hacemos para ganar. Pero para ellos también es un encuentro importante. Es su último partido de competición europea en casa y seguro que van a tratar de dar su mejor versión posible delante de su público, tratar de demostrar que pueden ganarnos. No espero a un ALBA que salga relajado, ellos no se van a rendir y seguro que va a ser un partido complicado para nosotros aunque ellos no tengan opciones de clasificación. Somos conscientes de ello y estamos preparados".

El cuadro taronja descansó en Liga Endesa y ha tenido una semana limpia para preparar este encuentro, algo que como desvela el pívot ucraniano ha sido provechoso pese a que "no hemos cambiado demasiado nuestra rutina de entrenamiento, simplemente no tuvimos partido este fin de semana. Pero hemos tenido tiempo de entrenar, de preocuparnos y trabajar aspectos de nuestro juego. Hemos trabajado mucho para corregir y mejorar algunos de los errores que hemos cometido en el pasado. Y como es habitual, desde el lunes estamos ya viendo vídeos del rival y centrados en el partido ante el ALBA".

Valencia Basket conocerá cuando salte a la pista del Mercedes Benz Arena si su rival en cuartos es el Khimki o el Bayern Munich. Preguntado sobre sus preferencias a este respecto, Kravtsov considera que "los dos equipos son realmente muy buenos. Es verdad que todavía no conocemos cuál va a ser nuestro rival aunque hay un porcentaje más alto de que puede ser el Khimki pero eso aún puede cambiar. Pero los dos son grandes equipos y están jugando muy bien, nos va a tocar un rival muy duro en cualquiera de los casos".

El ucraniano será uno de los encargados de la complicada tarea de frenar a la estrella del ALBA Berlín, el tercer máximo anotador de esta edición de la 7DAYS EuroCup, el bosnio Elmedin Kikanovic. Kravtsov opina que "le prestamos mucha atención a este jugador en el partido de la primera vuelta y creo que hicimos un muy buen trabajo sobre él en ese encuentro. Espero que podamos repetirlo mañana, aunque sabemos que es un jugador con mucho talento, con experiencia, que tiene mucho protagonismo ofensivo en su equipo y no va a ser fácil. Además hay otros muchos jugadores a tener en cuenta, como el base (Siva) o Milosavljevic, tienen una plantilla con calidad".