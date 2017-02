Rafa Martínez: "Ganar en Berlín es clave para nosotros"

Pese a tener la clasificación para cuartos de la Eurocup garantizada como primero del grupo H, el Valencia Basket se juega este miércoles en Alemania prolongar su ventaja de cancha también en una hipotética semifinal e incluso en la final si consigue acabar como el mejor equipo de este Top 16. Un lugar de privilegio por el que compite ahora mismo con el Bayern Múnich, único equipo que acumula cinco victorias al igual que los taronja.

Para lograrlo, siempre y cuando el cuadro alemán gane en Moscú, el equipo dirigido por Pedro Martínez necesitaría vencer al Alba Berlín y mantener su mejor average general sobre los de Sasha Djordjevic (+53 para los valencianos por +49 del Bayern). «Estamos con cero derrotas y es importante acabar ganando para afrontar bien la próxima ronda y, sobre todo, asegurar el factor cancha en todas las eliminatorias. Ganar en Berlín es clave para nosotros. A partir de ahí veremos contra quién nos toca y como va evolucionando la competición», indicó Rafa Martínez a SUPER.

El choque, además, llega en un buen momento para los taronja tras su jornada de descanso en la Liga Endesa, y después de ver como el Alba Berlín veía rota su racha diez triunfos consecutivos en la Bundesliga. Y es que el conjunto dirigido por Ahmet Caki cayó este domingo en la pista del Telekom Basket Bonn por 95-72. Una mala salida tras el descanso le dio al equipo local una ventaja que el cuadro berlinés ya no pudo recuperar. Tras esa derrota, el Alba Berlín ocupa ahora la quinta posición en la competición doméstica con un balance de 14-6. Además, tras su derrota de la pasada semana ante el Unicaja, ya no se juegan nada en el envite ante el Valencia Basket.

Algo que, aunque positivo, no termina de convencer a los de La Fonteta. «Una vez te metes en un partido así, de este nivel, siempre quieres ganar y competir», advierte el capitán taronja, para el que «el equipo está muy bien. Somos una plantilla muy amplia en la que todo el mundo tiene su oportunidad, y eso hace que al final el rival se desgaste si no tiene una rotación larga». Esa, precisamente, volverá a ser una de las claves de cara al partido de mañana.

«Está claro que todos quieren jugar, todo el mundo quiere demostrar y hacerlo bien, pero somos doce jugadores en el equipo y no siempre podemos jugar todos los minutos que deseamos. Eso es importante asimilarlo para poder crecer. El equipo lo está haciendo y cada día un jugador diferente puede asumir minutos y hacerlo bien. Eso es lo importante», destacó el escolta catalán, que tras estos días de ´descanso obligado´ en ACB espera «que hayamos cogido aire y podamos pensar en lo que nos queda en este mes». «Al no tener partido hay que entrenar igual, peropodemos hacer cosas que cuando hay que jugar no podemos hacer. En estos días hemos mejorado algunas cosas, no ha habido que preparar ningún partido y esperamos que nos sirva para mucho», continuó.

Por último, y a nivel personal, confesó sentirse «bien». «Hay momentos para todo, pero estoy bien», matizó. «Estamos a mitad de temporada, aún queda mucho, y quiero afrontar esta parte con todo para ayudar al equipo, ser uno más y aportar todo lo que pueda cuando esté en el campo», concluyó.