'Fichaje' del Valencia Basket para la Copa

El Valencia Basket ha entrado de lleno en el tramo decisivo de la temporada. Tras la brillante clasificación para los cuartos de final de la Eurocup como mejor equipo del Top 16, el próximo objetivo en el horizonte ´taronja´ es la Copa del Rey; con permiso del duelo de este domingo ante Tecnyconta Zaragoza en la Liga Endesa. Llega, por tanto, la hora de la verdad para un Valencia Basket que necesitará de todos sus hombres para cumplir los complicados retos que tiene ante sí. Por eso, quizá la mejor noticia del partido ante el Alba Berlín no fue en sí la victoria, sino comprobar la definitiva recuperación de una pieza fundamental para el éxito ´taronja´, el belga Sam Van Rossom.

´Sammy´ venía dando muestras de su evidente mejoría en las últimas semanas, después de un inicio de temporada difícil tras un año entero parado por lesión. Las sensaciones eran mucho mejores, pero hacía falta ese partido que terminara por despejar todas las dudas; y ese día llegó el miércoles. Van Rossom ´explotó´ en Berlín. Hizo el partido perfecto, sin cometer fallos y sumando 27 puntos de valoración. Se liberó en la cancha y también mentalmente, algo fundamental cuando se viene de una lesión tan complicada como la suya.





Estadísticamente, al partido de Van Rossom ante el Alba Berlín no se le puede poner ninguna pega. Todas los apartados negativos los dejó a cero, además de no cometer ningún fallo en el tiro; y encima el equipo ganó el partido. El dato más destacado es el de los 27 puntos de valoración, una cifra que solo ha superado en dos ocasiones desde que viste la camiseta del Valencia Basket. La primera, en 2013, en un partido en Galicia ante el Río Natura Monbus, al que le hizo 17 puntos, cinco rebotes y seis asistencias para acabar con 30 de valoración. La segunda, en 2015, en La Fonteta ante Gipuzkoa Basket, partido en el que sumó 15 puntos, cinco rebotes y seis asistencias para 28 de valoración. Partidos casi idénticos, todos saldados con victoria, pero en los que sí cometió algún fallo; no como el miércoles.

En total, Van Rossom hizo 17 puntos -con cuatro de cuatro en tiros de dos y tres de tres en triples-, tres rebotes, cuatro asistencias, un robo, dos faltas recibidas; y no cometió ni una pérdida de balón ni una falta personal. El partido perfecto, en el momento perfecto. Y es que el base belga se presenta como el mejor fichaje para Pedro Martínez de cara a la Copa del Rey de la próxima semana en Vitoria. Un torneo corto, pero en el que si se quiere tener éxito se necesita de una amplia plantilla y muchos jugadores capaces de dar el paso adelante en el momento justo. Van Rossom lo es. Y está de vuelta.