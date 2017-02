Pedro Martínez: "Si hay dificultades ante el Zaragoza no nos pueden pillar con el paso cambiado "

Pedro Martínez, entrenador del Valencia Basket, se mostró especialmente preocupado de cara a un encuentro ante el Tecnyconta Zaragoza que llega justo tras haber logrado Top 16 de la Eurocup y pocos días antes de Top-16 y la semana que viene tenemos la Copa, y tal vez parece que este partido no es tan importante. Pero sí lo es para seguir en una buena posición en la Liga. Además contra un muy buen equipo , que cuenta con jugadores polivalentes y pívots muy difíciles del defender que saben jugar lejos del aro", apuntó el preparador taronja. , entrenador del, se mostró especialmente preocupado de cara a un encuentro ante elque llega justo tras haber logrado el objetivo en el y pocos días antes de la Copa del Rey . "Hemos logrado el objetivo de ser primeros en ely la semana que viene tenemos la, y tal vez parece que este partido no es tan importante. Pero sí lo es para seguir en una buena posición en la. Además contra un muy buen equipo , que cuenta con jugadores polivalentes y pívots muy difíciles del defender que saben jugar lejos del aro", apuntó el preparador taronja.

"Si hay dificultades no nos pueden pillar con el paso cambiado. Lo más importante es que tanto los jugadores como los aficionados estén preparados por si el partido no está de cara tener una buena repuesta", advirtió el técnico catalán. "Los que tenemos un poco de experiencia sabemos que este tipo lo que sucede en partidos que llegan entre dos competiciones importantes. Además después de lograr un objetivo importante la mente humana tiende a relajarse. Se nos puede ir la cabeza ya a la Copa y no estar preparados para este partido. Incluso también a la afición. Luego llegan las dificultades y cuando quieres ir a por el partido ya es tarde. Pero no se trata de convencer a nadie, simplemente decirlo", insistió.

Por último, y tras destacar del equipo aragonés a hombres como Gecevicius, Fotu, Jelovac, Bellas o Sergio García, reiteró que "debemos prepararnos para jugar contra el mejor Zaragoza posible. Si luego por nuestra defensa ellos no están con su mejor versión ahí estará nuestro mérito"