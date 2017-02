El Valencia Basket arrolla al Tecnyconta Zaragoza antes de la Copa del Rey

Valencia Basket saldó con nota su Tecnyconta Zaragoza en La Fonteta. Un partido que los taronja dominaron por completo desde el segundo cuarto y en el que mostraron muy buenas sensaciones de cara a todo lo que viene ahora por delante. Además, Pedro Martínez pudo aprovechar para dosificar los minutos entre sus hombres e incluso probar algunas situaciones de juego en algunos momentos. Al final, victoria por 100-67 y que no hace sino confirmar la línea ascendente del equipo. Elsaldó con nota su último examen antes de la Copa Del Rey tras arrollar alen. Un partido que los taronja dominaron por completo desde el segundo cuarto y en el que mostraron muy buenas sensaciones de cara a todo lo que viene ahora por delante. Además,pudo aprovechar para dosificar los minutos entre sus hombres e incluso probar algunas situaciones de juego en algunos momentos. Al final, victoria por 100-67 y que no hace sino confirmar la línea ascendente del equipo.

Empezó el encuentro con mucho ritmo, sobre todo desde el punto de vista ofensivo. El intercambio de golpes fue contante en los primeros compases aunque tuvieron que pasar tres minutos para que los locales se pusieran por primera vez por delante tras un triple de Luke Sikma (10-9; min.3). El ala-pívot norteamericano fue la referencia ofensiva en este inicio en el que el Valencia Basket seguía buscando el equilibrio en su juego. Y es que hasta entonces, y pese a que la igualdad era máxima (21-21; min. 8), era el perímetro el que más peligro generaba de cara al aro rival.

Van Rossom y Rafa Martínez la que empezó a abrir hueco en el marcador. Oriola y Sato se sumaron a la fiesta para certificar un parcial de 12-2 (33-23; min. 11) que empezó a poner el partido muy de cara. Y más cuando los hombres interiores empezaron también a dominar la pintura. Pedro Martínez reaccionó introduciendo rotaciones para aumentar la intensidad, sobre todo bajo su aro. Es más, a los 13 minutos del choque ya había rotado a sus doce hombres. Un dato muy sintomático de cara a la Copa del Rey. Volviendo al encuentro, eso logró frenar un tanto la productividad aragonesa aunque, una vez mas, fue la línea exterior con dos triples dela que empezó a abrir hueco en el marcador.se sumaron a la fiesta para certificar un parcial de 12-2 (33-23; min. 11) que empezó a poner el partido muy de cara. Y más cuando los hombres interiores empezaron también a dominar la pintura.

Reaccionó tímidamente el Tecnyconta Zaragoza (33-28; min. 13), pero apenas pudo recortar diferencias. Gran parte de culpa la tuvo la conexión entre Vives y Kravtsov, con siete puntos consecutivos del ucraniano, y que volvió a disparar a los de La Fonteta en el electrónico (42-28; min. 16). Este nuevo estirón, con un parcial de 9-0, dejó muy tocados a los de Andreu Casadevall, cada vez más fuera del partido. Bien es cierto que la productividad en ambos conjuntos había bajado, aunque las sensaciones eran mucho mejores en el bando local. Y eso que Pedro Martínez aprovechó durante muchos minutos para probar algunas situaciones de juego de cara a la cita de Vitoria (47-35; min. 20).

La decoración apenas cambio tras el descanso. El Valencia Basket continuó haciendo su partido ante un rival incapaz de contrarrestar sus argumentos sobre la pista. La renta no sólo no descendió, sino que se disparó hasta los 17 puntos en el ecuador del tercer cuarto (59-42; min. 26). Era el momento de controlar el juego, mantener las rentas y no gastar fuerzas innecesarias. Así lo entendió el conjunto valenciano, que al inicio del último acto tenía el partido ya finiquitado (80-59; min. 31).

Esos minutos finales apenas sirvieron para certificar el triunfo y dar minutos a Will Thomas, el único que a día de hoy no termina de encajar en la buena tónica general que viene mostrando el resto la plantilla. La irregularidad de un hombre del que se esperaba mucho más, al margen de una actitud que cuanto menos es desconcertante, tiene preocupado al club. Y más teniendo en cuenta que, ante cualquier problema físico en la pintura, su rendimiento es clave para el equipo. La guinda, eso sí, la puso San Emeterio con un triple sobre la bocina que puso los 100 puntos en el luminoso ante el delirio general de la afición taronja. Colofón perfecto a un muy buen partido del equipo.