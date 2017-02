Oriola y Kravtsov, con la ilusión de un niño

La Copa del Rey ya está aquí y para dos integrantes de la plantilla de Valencia Basket esta semana no es una semana cualquiera. Se trata de los dos debutantes ´taronja´ en el torneo del KO, Pierre Oriola y ´Slava´ Kravtsov. De los doce jugadores de la plantilla, ambos son los únicos que nunca han participado en esta apasionante competición, y como es lógico, los dos están tremendamente ilusionados por hacer un gran torneo. «Estoy muy emocionado. Todo el mundo me ha dicho lo grande e importante que es la Copa», afirma Kravtsov, mientras que Oriola sí tiene más referencias sobre la Copa que el pívot ucraniano, por lo que sabe mejor qué se encontrará en Vitoria. «La primera Copa que vi fue en 2007, con el Barça ganando en Málaga con un partidazo de Jordi Trías, que estaba el año pasado aquí. Siempre la he vivido con mucha ilusión y ganas por poder disputarla algún día. Ahora me llega el turno y daré el máximo para tratar de ayudar al equipo, como siempre hago», dice Oriola.

Ambos coinciden en que el Valencia Basket llega con opciones de pelear por el título, pero el primer escollo será el Herbalife Gran Canaria. «Es un equipo con una rotación muy larga, de 13 jugadores, y todos aportan mucho. Tienen hombres interiores móviles y rápidos. Sus bases son muy distintos. Es un equipo muy incómodo. Va a ser difícil, como los dos partidos que hemos jugado contra ellos tanto en Gran Canaria como en Valencia», asegura Oriola, quien es precavido pese a que el conjunto ´taronja´ ganó ambos encuentros ante el Herbalife.

Por su parte, Kravtsov confiesa que ve al equipo preparado para levantar la copa el domingo, aunque también es consciente de lo particular que es esta competición, en la que siempre suele haber invitados de excepción en las rondas finales. «Todo el mundo me ha dicho lo grande e importante que es la Copa. Cualquier equipo puede dar la sorpresa, así que vamos a luchar por cada partido y, por supuesto, intentar ganar», afirma ´Slava´, para quien el cuadro ´taronja´ no tiene nada que envidiar a otros grandes conjuntos. «No estoy en un equipo cualquiera. Valencia Basket es uno de los equipos que merece ser considerado uno de los mejores en esta Liga y por supuesto, para luchar con los favoritos al título en la Copa» reconoce el ucraniano.

Una de las claves cada año en la Copa es el nivel físico al que llega cada equipo, pues la exigencia en un torneo tan corto es mucho mayor que en cualquier otra competición. Esa es una de las advertencias que en el vestuario le han hecho al propio Kravtsov. «Algunas cosas de las que me han contado mis compañeros no las puedo decir, pero la mayoría me dice que van a ser unos días duros por lo apretado del calendario, con tres partidos seguidos. Así que no solo tienes que ganar, sino a la vez tratar de guardar algo de energía para el siguiente partido», afirma Kravtsov.

Conociendo bien esta circunstancia, puede ser muy importante el hecho de que el Valencia Basket llega a esta Copa del Rey sin ningún lesionado y en uno de sus mejores momentos de juego de toda la temporada. «Creo que el equipo lo está haciendo bien ahora mismo. Estamos en buena forma, no tenemos lesiones, así que creo que llegamos en buen momento. Pero, cualquier equipo te puede dar un susto y tendremos que luchar duro», asegura Kravtsov. Oriola se expresa en una línea parecida. «Hay que ir paso a paso. Primero Gran Canaria, pero estamos bien. El equipo tiene ganas, confianza, no hay lesionados, y veremos», afirma el ala-pívot, a quien este torneo le viene como anillo al dedo por su alta intensidad.