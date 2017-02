Pedro Martínez: "Vamos a Vitoria con la idea de ganar la Copa"

, entrenador del, no se escondió en la previa al partido de este viernes en los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Herbalife Gran Canaria . El técnico taronja huyó del papel de favorito aunque también dejó claro que llegan a la cita con máxima ambición. "Creo que tenemos opciones de ganar la Copa, como también las tiene el Gran Canaria, como también tenemos opciones de perder el primer partido y ellos también las tienen. No somos los que más opciones tenemos de ganar el título, pero tenemos ambición y vamos a Vitoria con la idea de ganar la Copa. Pero somos realistas y sabemos que hay muchas opciones de que no sea así", indicó el preparador catalán.

"Se puede decir más o menos, podemos decir que tenemos miedo al Gran Canaria pero no es así, no le tenemos miedo al Gran Canaria, pero sí mucho respeto y sé lo que digo porque les conozco. Para nosotros es fácil sentir respeto por ellos, pero nuestro objetivo no es pensar que vamos a perder, vamos pensando que vamos a ganar", insistió Pedro Martínez, que no se termina de fiar de los problemas físicos en su plantilla anunciados por Luis Casimiro , y mucho menos de su papel de víctima para este partido.