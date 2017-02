El Valencia Basket tiene una asignatura pendiente en Vitoria

Rafa Martínez y Bojan Dubljevic afrontan esta Copa del Rey muy motivados y con una sensación especial. Ambos son los jugadores que más tiempo llevan en la plantilla taronja y los únicos que saben lo que es disputar una final del torneo del KO vistiendo la elástica del Valencia Basket. Por si fuera poco, esa final –disputada en 2013– fue curiosamente en Vitoria, la misma ciudad que alberga desde hoy la competición.

«Recuerdo que no llegábamos en el mejor momento pero nos concienciamos durante esa semana de que podíamos hacer un buen papel y así fue. El primer partido contra el Estudiantes fue complicado pero lo resolvimos bien, en semifinales jugamos contra el Gran Canaria y, aunque sabíamos que sería un partido muy duro, hicimos un gran partido para meternos en la final. Luego en la final estuvimos a un gran nivel en la primera parte pero luego el Barcelona fue bastante mejor que nosotros», recordó Rafa Martínez.

Hablamos del año 2013, la última vez que la capital alavesa acogió el torneo antes de esta edición y en cuya final el Barça superó al equipo taronja por un claro 85-69. Eso sí, la actuación de Juan Carlos Arteaga, componente del trío arbitral junto a Antonio Conde y Jiménez Trujillo en aquella final, todavía escuece en La Fonteta. «Nos faltó muy poquito entonces. Pero no queremos mirar atrás, miramos adelante y sólo pensamos en el primer partido ante el Gran Canaria. Nada más. Y si ganamos ya pensaremos en el segundo y así espero que hasta llegar otra vez a la final. Pero sólo pensamos en el primer partido porque ahora es el más importante», aseguró Bojan Dubljevic, para el que este «es el mejor torneo de Europa y estamos muy motivados. Seguro que podemos dar más que el año pasado».

Una edición, la de 2016 en A Coruña, que todos los que continuan en el equipo tienen muy presente tras quedar eliminados contrapronóstico en cuartos de final. «Aprendimos la lección. El año pasado estábamos en muy buena dinámica, habíamos ganado 28 partidos seguidos y llegamos a la Copa pensando que ya estábamos en la final y que íbamos a ganarla. Aquello fue un error, pero ahora estamos mucho más tranquilos, vamos paso a paso y veremos qué pasa», señaló el pívot montenegrino.

Y es que la Copa del Rey «es una competición especial en la que hay equipos que llegan mal y la ganan y otros que llegan bien pero no pasan. La tenemos que afrontar como lo que es, una final y sólo pensar en el primer partido», rubricó el capitán,que insistió en el hecho de que en este torneo «cada partido es una historia, hay una motivación extra por parte de todo el mundo, es un partido único, una final y hay que ser conscientes de que no será un partido fácil. Habrán momentos malos que tendremos que superar como un equipo».

Precisamente ahí es donde el escolta de Santpedor ve la gran virtud y fortaleza del Valencia Basket. «Este equipo es un equipo con letras mayúsculas porque todo el mundo puede aportar y ser importante. Eso es una ventaja, si las cosas nos salen bien como últimamente podemos hacer grandes cosas», destacó Rafa Martínez.

Esa ambición y ese 'hambre' por lograr otro título es algo que le sobra también a Dubljevic. El jugador balcánico confesó a SUPER que está especialmente «mentalizado y con muchas ganas de ganar. Para mí es muy importante». «Estamos en buena dinámica, jugamos como un equipo, como una familia y eso es muy importante. La receta para ganar es esa buena química en el vestuario», continuó el pívot del Valencia Basket.

Además, no hay nada como ver el vaso medio lleno. Algo que Rafa Martínez sabe hacer muy bien pues pese a perder la final de 2013 para él «esta ciudad nos trae muy buenos recuerdos porque ganamos una Eurocup en 2010 y también jugamos la final en 2013. Vamos con muchas ganas y pensando que sólo hay un partido. No hay más». «No sé si somos uno de los favoritos o no pero esto no es la Liga Endesa, es otra competición a un partido. Todos creen que pueden ganar pero sólo sirve ir partido a partido empezando por ganar el primero. Esa es nuestra intención, ir partido a partido», concluyó.